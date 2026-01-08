 Aller au contenu principal
Selon le Financial Times, Merck est en pourparlers pour racheter la société de biotechnologie Revolution Medicines
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 21:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Merck MRK.N est en pourparlers pour acheter le développeur de médicaments contre le cancer Revolution Medicines RVMD.O , a rapporté le Financial Times jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.

Les actions de Revolution étaient en hausse de 5,2 % dans les échanges de l'après-midi.

