Selon le Financial Times, Merck est en pourparlers pour racheter la société de biotechnologie Revolution Medicines

Merck MRK.N est en pourparlers pour acheter le développeur de médicaments contre le cancer Revolution Medicines RVMD.O , a rapporté le Financial Times jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.

Les actions de Revolution étaient en hausse de 5,2 % dans les échanges de l'après-midi.