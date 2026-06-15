Selon le Financial Times, les milliardaires américains propriétaires de Crystal Palace envisageraient de vendre le club

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les milliardaires américains propriétaires du club de football anglais de Crystal Palace explorent la possibilité de le vendre, a rapporté lundi le Financial Times, citant des personnes ayant une connaissance directe du dossier.
Le club a mandaté des banquiers du groupe Raine pour mener à bien cette opération et est ouvert à diverses options, y compris une vente totale, ajoute l'article.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
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