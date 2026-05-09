Selon le Financial Times, la start-up allemande du secteur de la défense Helsing frôle les 18 milliards de dollars de valorisation lors d'un tour de table de 1,2 milliard de dollars

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La start-up allemande du secteur de la défense Helsing s'apprête à lever de nouveaux fonds pour une valorisation d'environ 18 milliards de dollars, a rapporté samedi le Financial Times.

Voici quelques détails:

* Cette levée de fonds de 1,2 milliard de dollars est menée par la société américaine Dragoneer Investment Group, avec l'investisseur existant Lightspeed Venture Partners en tant que co-chef de file, a indiqué le FT, citant des sources proches du dossier.

* La dernière levée de fonds d'Helsing a été sursouscrite plusieurs fois, a indiqué le FT.

* Les plans de levée de fonds en sont à un stade avancé, mais le calendrier n'a pas encore été finalisé, a indiqué le journal.

* Helsing, Dragoneer et Lightspeed n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires en dehors des heures de bureau. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

* Fondée en 2021 et soutenue par Daniel Ek, la société de technologie de défense Helsing a débuté ses activités en développant des logiciels d'IA pour les entreprises du secteur de la défense, mais s'est orientée vers la conception de drones après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.