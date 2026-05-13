Selon le Financial Times, l'autorité de régulation britannique incite les groupes de crédit privés à partager davantage de données

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Selon un article publié mercredi par le Financial Times, l'Autorité britannique de régulation financière (FCA) aurait engagé des discussions avec certains des plus grands groupes de crédit mondiaux au sujet d'un projet de refonte de ses obligations en matière de déclaration.

Plusieurs groupes, dont Apollo APO.N , Blackstone BX.N , Carlyle CG.O , Goldman Sachs Asset Management GS.N et KKR

KKR.N , ont volontairement accepté de fournir des données à la Banque d'Angleterre dans le cadre d'un test de résistance visant à évaluer comment les secteurs mondiaux du capital-investissement et du crédit privé, qui pèsent 16 000 milliards de dollars, réagiraient à un choc financier majeur.

La FCA est en pourparlers avec certains de ces groupes afin qu'ils lui fournissent plus régulièrement une grande partie des données qu'ils communiquent à la Banque d'Angleterre, a ajouté le journal.

L'autorité de surveillance britannique cherchait à améliorer la qualité des informations qu'elle recueillait auprès des groupes de crédit privé, tout en rationalisant la réglementation relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, a indiqué le journal.