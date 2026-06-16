Selon le Financial Times, JPMorgan envisage l'expansion de Chase sur les plus grands marchés européens

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JPMorgan Chase JPM.N souhaite que sa banque numérique soit présente dans au moins cinq pays européens, dont la France, l'Espagne et l'Italie, d'ici cinq ans, a rapporté mardi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.