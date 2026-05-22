Selon le Financial Times, JPMorgan chercherait à se défaire d'une exposition de 4 milliards de dollars sur des prêts liés au capital-investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du rapport)

JPMorgan JPM.N cherche à se décharger du risque lié à plus de 4 milliards de dollars de prêts accordés à des fonds de capital-investissement, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

La banque serait en pourparlers avec des investisseurs au sujet d'une transaction qui lui permettrait de transférer le risque lié à des « prêts sur la valeur nette d'inventaire » garantis par des actifs de fonds de capital-investissement, selon l'article.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. JPMorgan n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Le sentiment des investisseurs à l'égard du crédit privé s'est affaibli ces derniers mois, alors que les inquiétudes grandissent concernant l'assouplissement des critères d'octroi de prêts et le risque que l'IA perturbe le secteur des logiciels — un domaine d'exposition clé pour de nombreux fonds.

La banque de Wall Street travaillait sur un transfert de risque qui lui permettrait de conserver les prêts NAV dans son bilan tout en transférant une partie des pertes potentielles aux investisseurs,a ajouté le FT.