 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon le Financial Times, JPMorgan chercherait à se défaire d'une exposition de 4 milliards de dollars sur des prêts liés au capital-investissement
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 06:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du rapport)

JPMorgan JPM.N cherche à se décharger du risque lié à plus de 4 milliards de dollars de prêts accordés à des fonds de capital-investissement, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

La banque serait en pourparlers avec des investisseurs au sujet d'une transaction qui lui permettrait de transférer le risque lié à des « prêts sur la valeur nette d'inventaire » garantis par des actifs de fonds de capital-investissement, selon l'article.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. JPMorgan n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Le sentiment des investisseurs à l'égard du crédit privé s'est affaibli ces derniers mois, alors que les inquiétudes grandissent concernant l'assouplissement des critères d'octroi de prêts et le risque que l'IA perturbe le secteur des logiciels — un domaine d'exposition clé pour de nombreux fonds.

La banque de Wall Street travaillait sur un transfert de risque qui lui permettrait de conserver les prêts NAV dans son bilan tout en transférant une partie des pertes potentielles aux investisseurs,a ajouté le FT.

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
302,970 USD NYSE +0,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump à Washington, aux Etats-Unis, le 21 mai 2026 ( AFP / Kent NISHIMURA )
    Trump sabre des restrictions sur de puissants gaz à effet de serre
    information fournie par AFP 22.05.2026 07:47 

    Donald Trump a annoncé jeudi la levée de restrictions imposées par l'ancien président Joe Biden sur de puissants gaz à effet de serre responsables du changement climatique et utilisés dans la réfrigération et la climatisation, promettant une baisse du coût de la ... Lire la suite

  • CSG fait ses débuts sur Euronext Amsterdam à Amsterdam
    L'Europe vue dans le vert, espoirs d'un accord au Moyen-Orient malgré les divergences persistantes
    information fournie par Reuters 22.05.2026 07:46 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi à l'ouverture, investisseurs espérant des avancées dans les négociations ‌de paix entre les États-Unis et l'Iran, même si les deux parties ne parviennent toujours pas à s'entendre ... Lire la suite

  • EIFFAGE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    EIFFAGE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 22.05.2026 07:45 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • EURONEXT NV : Le mouvement reste haussier
    EURONEXT NV : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 22.05.2026 07:32 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
104,63 -0,28%
CAC 40
8 086 -0,39%
Or
4 533,07 -0,27%
TOTALENERGIES
80,26 +0,82%
EUR/USD SPOT
1,1616 -0,05%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank