Selon le Financial Times, JPMorgan chercherait à se débarrasser d'une exposition de 4 milliards de dollars sur des prêts liés au capital-investissement

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Selon une information publiée vendredi par le Financial Times, qui cite des sources proches du dossier, JPMorgan JPM.N chercherait à se défaire des risques liés à plus de 4 milliards de dollars de prêts accordés à des fonds de capital-investissement.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement cette information.