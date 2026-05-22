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Selon le Financial Times, JPMorgan chercherait à se débarrasser d'une exposition de 4 milliards de dollars sur des prêts liés au capital-investissement
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 06:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon une information publiée vendredi par le Financial Times, qui cite des sources proches du dossier, JPMorgan JPM.N chercherait à se défaire des risques liés à plus de 4 milliards de dollars de prêts accordés à des fonds de capital-investissement.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement cette information.

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