Selon le Financial Times, Griffin, de Citadel, exhorte la Maison Blanche à "prendre ses distances" avec la Fed
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 21:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Citadel, Ken Griffin, a exhorté le président Donald Trump à créer une "distance" entre la Réserve fédérale et la Maison Blanche, a rapporté mardi le Financial Times, alors que le conseiller économique Kevin Hassett émerge comme l'un des principaux candidats pour diriger la banque centrale américaine.

Donald Trump a identifié Kevin Hassett, directeur du Conseil économique national de la Maison Blanche, et Kevin Warsh, ancien gouverneur de la Fed, comme les principaux candidats pour remplacer l'actuel président de la Fed, Jerome Powell, dont le mandat s'achève en mai.

"Le geste le plus important que le président et le futur président de la Fed peuvent faire (...) est de créer une distance entre la Maison Blanche et la Fed", a déclaré Ken Griffin, interrogé sur la question de savoir si Kevin Hassett devrait diriger la Fed, a ajouté le rapport.

Les commentaires de Ken Griffin ont été faits lors d'un événement à Paris, a ajouté le Financial Times.

Citadel, le fonds spéculatif fondé par le milliardaire Griffin, n'a pas immédiatement répondu à une demande de déclaration de Reuters.

Plus tôt dans la journée, Kevin Hassett avait déclaré dans une interview accordée à CNBC que "l'indépendance de la Réserve fédérale est vraiment, vraiment importante."

Banques centrales
FED
