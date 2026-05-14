Selon le Financial Times, Citadel demande à ses principaux chercheurs de quitter Hong Kong ou de démissionner

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Le fonds spéculatif Citadel a transféré certains de ses chercheurs principaux hors de Hong Kong, a rapporté mercredi le Financial Times.

Hong Kong s'est depuis longtemps imposée comme un pont entre la Chine et le reste du monde, et constitue une plaque tournante régionale essentielle pour les institutions financières américaines telles que Goldman Sachs GS.N , Morgan Stanley

MS.N et Jane Street.

Citadel, basé à Miami, a informé ces derniers mois les membres de son équipe de stratégies quantitatives mondiales basée à Hong Kong qu'ils devaient soit déménager, soit quitter l'entreprise, a indiqué le journal, citant des sources.

Certains chercheurs concernés ont accepté l'offre de mutation à Singapour ou à Miami, tandis que d'autres ont quitté le fonds, selon l'article.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ces informations. Citadel n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

L'article indique que les préoccupations relatives à la sécurité des données ont en partie motivé la relocalisation du personnel clé pour le développement des stratégies de trading du fonds.

Cependant, Citadel a déclaré au journal que ces délocalisations n'étaient pas liées à des préoccupations en matière de sécurité des données et que le fonds continuait à recruter des chercheurs en analyse quantitative tant à Hong Kong qu'à Singapour.

“Il s'agit de la stratégie mondiale de colocalisation de Citadel et cela n'a rien à voir avec la sécurité des données”, a déclaré Citadel au FT.

Citadel, fondé par le milliardaire Ken Griffin, est l'un des fonds spéculatifs les plus rentables au monde. Il gérait 67 milliards de dollars d'actifs au 1er avril.