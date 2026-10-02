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Selon le Financial Times, Amazon cherche à céder aux investisseurs pour 8 milliards de dollars de puces Nvidia
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 06:10

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon AMZN.O cherche à céder aux investisseurs environ 8 milliards de dollars de puces Nvidia

NVDA.O de dernière génération par l’intermédiaire d’ une nouvelle structure destinée à renforcer son bilan, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

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