Selon le Financial Times, Amazon cherche à céder aux investisseurs pour 8 milliards de dollars de puces Nvidia

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Amazon AMZN.O cherche à céder aux investisseurs environ 8 milliards de dollars de puces Nvidia

NVDA.O de dernière génération par l’intermédiaire d’ une nouvelle structure destinée à renforcer son bilan, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.