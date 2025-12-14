 Aller au contenu principal
Selon le directeur général de Tokyo Gas, plus de la moitié des investissements à l'étranger seront dirigés vers les États-Unis au cours des trois prochaines années
information fournie par Reuters 14/12/2025 à 18:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Yuka Obayashi et Kentaro Okasaka

Tokyo Gas 9531.T , le principal fournisseur de gaz de ville du Japon, prévoit de diriger plus de la moitié des 350 milliards de yens (2,3 milliards de dollars) qu'il a réservés aux investissements à l'étranger au cours des trois prochaines années vers les États-Unis afin de stimuler la croissance, a déclaré le directeur général Shinichi Sasayama. En octobre, Tokyo Gas a dévoilé un plan d'investissement de 1,3 trillion de yens jusqu'en mars 2029, dont 350 milliards de yens pour des projets à l'étranger tels que l'exploitation du gaz de schiste aux États-Unis.

"L'Amérique du Nord est notre première priorité dans notre stratégie à l'étranger", a déclaré Shinichi Sasayama lors d'une interview accordée à Reuters la semaine dernière, citant à la fois l'augmentation de la demande intérieure de gaz aux États-Unis - due à l'augmentation des besoins en énergie des centres de données et des usines de semi-conducteurs - et la demande croissante d'exportations de gaz naturel liquéfié.

"Ces dernières années, nous avons concentré nos investissements en amont sur les schistes de l'East Texas, ce qui a renforcé notre compétitivité en termes de coûts. À l'avenir, nous investirons dans le développement de ces actifs afin de stimuler la rentabilité", a-t-il déclaré. Tokyo Gas est également ouvert à d'autres investissements dans des usines de liquéfaction ou des accords d'achat de gaz, en fonction des conditions, a ajouté Shinichi . Sasayama. La compagnie japonaise a élargi sa présence dans les schistes américains, en acquérant Rockcliff Energy au Texas et en Louisiane à la fin de 2023, et en avril de cette année, en achetant une participation de 70 % dans les actifs gaziers de Chevron CVX.N dans l'est du Texas.

Tokyo Gas, deuxième acheteur de GNL au Japon, a conclu un contrat à long terme pour l'achat de 1,1 million de tonnes métriques de GNL par an dans le cadre du projet russe Sakhalin-2.

Le Japon a poursuivi ses importations en vertu d'une exemption des sanctions américaines qui expire le 19 décembre. Tokyo a demandé une prolongation.

"Je ne pense pas que la probabilité que cela se termine réellement à cette date (le 19) soit particulièrement élevée à ce stade", a déclaré Shinichi Sasayama, ajoutant que le risque d'une interruption immédiate de l'approvisionnement est "assez faible".

Mais il a ajouté: "J'ai le sentiment que le ton des critiques (de la part des alliés occidentaux) s'est durci, mais comme il s'agit d'un projet qui contribue à la stabilité de l'approvisionnement, y compris pour le Japon, nous continuerons en consultation avec le gouvernement." Tokyo Gas a acheté 11,56 millions de tonnes de GNL au cours de l'exercice fiscal clos le 31 mars 2025, dont près de la moitié en provenance d'Australie, qui s'apprête à publier un rapport sur le marché du gaz susceptible de freiner les exportations de GNL en provenance de sa côte est.

Shinichi Sasayama a déclaré que les projets australiens auxquels Tokyo Gas s'approvisionne sont diversifiés au-delà de la côte est, ce qui limite les risques potentiels.

(1 $ = 155,6700 yens)

