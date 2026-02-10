Selon le directeur général de Goldman Sachs, les sponsors financiers pourraient stimuler l'activité de transaction

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Selon M. Solomon, les sponsors financiers sont poussés à restituer le capital avant de lever de nouveaux fonds

*

Goldman Sachs en tête des fusions-acquisitions mondiales en 2025 avec 1,48 trillion de dollars de transactions

*

Rohrbaugh, de JPMorgan, estime que la dynamique des fusions et acquisitions se poursuivra en 2026

(Ajoute les commentaires de GS sur l'économie, la relance budgétaire dans les paragraphes 6-7) par Saeed Azhar et Utkarsh Shetti

Le directeur général de Goldman Sachs GS.N , David Solomon, a déclaré mardi que les sponsors financiers, tels que les sociétés de capital-investissement, pourraient soutenir l'activité de transaction étant donné qu'ils sont soumis à la pression de restituer le capital à leurs investisseurs avant de lever de nouveaux fonds.

"En ce qui concerne les sponsors, nous attendons tous avec impatience que cela s'accélère. Je pense que nous arrivons à un point où cela s'accélère", a déclaré M. Solomon lors de la conférence UBS sur les services financiers qui s'est tenue en Floride.

Les sponsors financiers sont soumis à des pressions pour restituer le capital à leurs investisseurs avant d'entreprendre de nouvelles levées de fonds. Par conséquent, l'évaluation des entreprises qu'ils souhaitent vendre devient moins importante, a-t-il ajouté.

"Qu'ils se tournent vers le marché des fusions et acquisitions ou qu'ils fassent appel public à l'épargne, ils doivent restituer davantage de capital", a déclaré M. Solomon.

Le directeur général de Goldman a également déclaré que les activités de fusions et acquisitions stratégiques menées par les entreprises allaient être "nettement plus élevées" qu'elles ne l'ont été en moyenne au cours des cinq dernières années.

"Il n'y a pas grand-chose qui puisse perturber cette trajectoire sur le plan stratégique", a-t-il déclaré.

M. Solomon a déclaré que l'environnement macroéconomique était plutôt bon, avec des vents porteurs attendus de la relance budgétaire américaine, de la déréglementation et d'un super cycle technologique.

"Nous avons des élections de mi-mandat et un président américain qui va prendre des mesures populistes à l'approche de ces élections de mi-mandat, et ces mesures populistes ont tendance à être stimulantes", a-t-il déclaré.

Goldman a terminé l'année 2025 en beauté après avoir dépassé les attentes de Wall Street pour les bénéfices du quatrième trimestre en janvier, sous l'impulsion d'une augmentation des transactions et des échanges.

Goldman a conseillé plusieurs grandes fusions en 2025 , notamment le rachat par emprunt d'Electronic Arts EA.O pour 55 milliards de dollars et l'acquisition par Alphabet

GOOGL.O de la société Wiz de sécurité cloud pour 32 milliards de dollars.

Ces opérations de grande envergure ont permis à Goldman de s'assurer une fois de plus la première place pour les fusions et acquisitions mondiales en 2025 , la banque ayant conseillé un volume total d'opérations de 1,48 trillion de dollars et ayant engrangé 4,6 milliards de dollars d'honoraires.

Troy Rohrbaugh, codirecteur général de la Commercial & Investment Bank de JPMorgan Chase JPM.N , a déclaré lors de la même conférence que la dynamique des transactions se poursuivrait en 2026.

"Les projets qui se prolongent jusqu'à la fin de l'année 25 et en 2026 semblent excellents. Je pense qu'il pourrait s'agir de l'une des meilleures années que nous ayons connues depuis très longtemps dans le domaine des fusions et acquisitions, ou en tout cas dans le décile supérieur", a-t-il déclaré.

Selon M. Rohrbaugh, il sera difficile pour les marchés de capitaux d'atteindre le niveau record atteint pendant la période pandémique de 2020/21, lorsque les volumes de transactions étaient alimentés par les Special Purpose Acquisition Companies (SPACs).

Les SPAC sont des sociétés écrans qui lèvent des fonds par le biais d'une introduction en bourse afin d'acquérir ou de fusionner avec une société privée.

"Il n'y aura pas d'implication des SPAC cette année, mais il y a la possibilité d'un pipeline d'introduction en bourse très robuste", a-t-il déclaré.