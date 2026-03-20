Selon le directeur général de Goldman, les négociations devraient reprendre cette année malgré les risques liés à la guerre en Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Goldman Sachs s'attend à ce que des politiques favorables soutiennent les fusions et acquisitions

* Mais les inquiétudes liées au crédit privé appellent à une gestion prudente des risques, selon le directeur général Solomon

* Le directeur général estime qu'une réinitialisation des relations entre les États-Unis et la Chine est nécessaire

(Ajoute le contexte et les détails de la lettre de l'actionnaire aux paragraphes 7-8, 13-18) par Arasu Kannagi Basil

Goldman Sachs GS.N s'attend à ce que les activités de fusions et acquisitions s'accélèrent en 2026 malgré les perturbations causées par la guerre américano-israélienne contre l'Iran , a déclaré vendredi le directeur général David Solomon.

Le directeur général du géant de Wall Street a déclaré que la banque d'investissement s'attend à ce que l'assouplissement monétaire, la relance budgétaire dans les économies développées, l'investissement en capital dans les technologies d'intelligence artificielle et un régime réglementaire plus équilibré aux États-Unis stimulent l'activité de fusion et d'acquisition cette année.

"Bien qu'il soit difficile de prédire les effets économiques plus larges de l'action militaire des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, nous voyons toujours le potentiel d'un environnement opérationnel plus constructif", a écrit M. Solomon dans la lettre annuelle de Goldman Sachs aux actionnaires.

Les banquiers ont déclaré que la conclusion plus rapide des transactions sous l'administration Trump a apaisé les inquiétudes que de nombreux investisseurs et conseils d'administration avaient lorsqu'il y avait un examen plus approfondi sous l'administration Biden.

Selon M. Solomon, les directeurs généraux et les conseils d'administration adoptent de ce fait une approche beaucoup plus frontale des transactions stratégiques.

"Nous nous attendons à ce que cette tendance à la hausse se poursuive, même si une guerre prolongée ou un autre événement exogène pourrait, bien sûr, modifier le sentiment actuel",a déclaré M. Solomon, l'une des voix les plus influentes de Wall Street.

Les principaux négociateurs qui se sont réunis lors de la conférence du Corporate Law Institute de l'université de Tulane à la Nouvelle-Orléans cette semaine ont abondé dans le même sens, affirmant que la confiance des entreprises restait élevée malgré les tensions géopolitiques et la flambée des prix du pétrole.

Selon les données compilées par Dealogic, environ 1 100 milliards de dollars de transactions ont été annoncéescette année, soit une hausse de 23 % par rapport à la même période de l'année dernière.

LE CRÉDIT PRIVÉ CONTINUE DE SUSCITER DES INQUIÉTUDES

Malgré cet optimisme, M. Solomon a rappelé qu'une gestion prudente des risques reste essentielle, compte tenu de la volatilité accrue des marchés des actifs à risque et de l'incertitude géopolitique .

Un flux constant de titres négatifs suite à des faillites très médiatisées au cours des derniers mois a attiré l'attention sur le marché du crédit privé, qui représente environ 2 000 milliards de dollars.

"L'histoire nous a appris que rien n'est linéaire dans le temps. Bien que nous restions optimistes quant à l'environnement opérationnel, il n'est pas difficile d'imaginer des scénarios dans lesquels les risques deviennent beaucoup plus prononcés", a déclaré M. Solomon, en faisant référence à l'inquiétude suscitée par le crédit privé.

Les inquiétudes concernant le crédit privé "nous rappellent que le cycle du crédit n'est pas terminé", a-t-il déclaré.

Les investisseurs s'inquiètent des normes de prêt et de l'exposition du secteur aux sociétés de logiciels qui pourraient être perturbées par l'IA, ce qui a déclenché une vague de demandes de rachat dans certains fonds de crédit privé .

LA RÉINITIALISATION DES ÉTATS-UNIS ET DE LA CHINE EST NÉCESSAIRE

M. Solomon a également appelé à une réinitialisation à long terme des relations entre les États-Unis et la Chine. Les deux plus grandes économies du monde se sont efforcées d'apaiser les tensions après une période de rhétorique enflammée.

En début de semaine, le président américain Donald Trump a reporté son voyage très attendu à Pékin pour rencontrer le président chinois Xi Jinping, alors que la guerre avec l'Iran s'éternise.

"Compte tenu de leur imbrication, il est important que les États-Unis et la Chine parviennent à un nouveau modus vivendi, non seulement pour les 12 prochains mois, mais plutôt pour les 10 à 20 prochaines années", a déclaré M. Solomon.

"Nous pensons qu'il existe une feuille de route pour un dialogue plus constructif. Cela dit, il reste à voir si ce dialogue aboutira à un accord significatif"

En janvier, Goldman a annoncé un bénéfice pour le quatrième trimestre qui a dépassé les attentes de Wall Street , grâce à une augmentation du nombre de transactions et d'opérations.