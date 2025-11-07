 Aller au contenu principal
Selon le directeur général d'Exxon Mobil, les hydrocarbures resteront essentiels pendant longtemps
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 15:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Oliver Griffin

Les hydrocarbures continueront à jouer un rôle essentiel pendant longtemps, a déclaré vendredi le directeur général de la société énergétique américaine Exxon Mobil, ajoutant que la question était de savoir s'ils continueraient à être brûlés comme combustible.

"Le pétrole brut et les hydrocarbures vont jouer un rôle essentiel dans la vie de chacun pendant encore longtemps", a déclaré Darren Woods à l'agence Reuters à Sao Paulo. "Je pense que la question est de savoir s'il faut continuer à les brûler. Et cela, je pense, évoluera avec le temps, en fonction de l'évolution de la technologie."

