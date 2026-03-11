Selon le directeur financier, les rendements à court terme du fonds de crédit privé coté en bourse de KKR sont sous pression

Le fonds de crédit privé de KKR

KKR.N , coté en bourse, a subi des pressions sur les rendements à court terme, mais la société voit plus d'opportunités dans les véhicules non cotés, a déclaré mercredi le directeur financier Robert Lewin.

Les fonds de dette privée connus sous le nom de business development companies (BDCs) ont vu le prix de leurs actions chuter sur les marchés publics et les demandes de rachat des versions non négociées augmenter, car les investisseurs s'inquiètent des marchés du crédit et de l'exposition au secteur des logiciels . Les actions de KKR FSK Capital Corp. FSK ont baissé de 29 % depuis le début de l'année.

"La minorité de notre capital, soit environ 17 milliards de dollars de prêts directs, se trouve sous forme de BDC", a déclaré M. Lewin lors de la conférence de RBC Capital Markets Global Financial Institutions à New York. Il a ajouté que 14 milliards de dollars de ce montant se trouvent dans des FSK, qui "ont exercé une pression sur les rendements à court terme, en grande partie à cause d'une certaine exposition subordonnée".

"Nous n'avons pas beaucoup de capital dans l'espace BDC privé, et nous pensons qu'il peut y avoir une réelle opportunité pour nous ici", a-t-il ajouté.

Ses rivaux Blue Owl OWL.N et BlackRock BLK.N ont vu leurs actions vendues lorsque les demandes de rachat de fonds clés ont franchi le seuil de 5 %, qui permet conventionnellement à un gestionnaire d'actifs de limiter les rachats. Certains, comme Blackstone BX.N , ont réagi en assouplissant la limite à 7 % ou plus.

Les craintes concernant le crédit privé sont apparues au grand jour l'année dernière avec l'effondrement du fournisseur de pièces détachées automobiles First Brands et du prêteur subprime Tricolor.

Elles se sont étendues à mesure que l'intelligence artificielle menace de perturber le pouvoir de fixation des prix des sociétés de logiciels, qui ont attiré une grande partie des financements privés au cours des deux dernières décennies.

FSK a une exposition de plus de 16 % aux logiciels et aux sociétés apparentées, comme le montrent les documents déposés par la société. L'exposition aux logiciels de Global Atlantic - l'activité d'assurance de KKR - est d'environ 2,5 %, a déclaré M. Lewin.

"Vous aurez de vrais gagnants qui bénéficieront de l'IA, et vous aurez des entreprises qui seront probablement moins performantes et qui pourraient être désintermédiées au fil du temps", a-t-il déclaré.

Les marchés de capitaux restent également assez robustes à travers le monde malgré la volatilité géopolitique et tarifaire, a ajouté M. Lewin.

KKR s'attend à ce que les revenus des marchés des capitaux pour le premier trimestre se situent entre 200 et 225 millions de dollars, ce qui correspond largement à la période de l'année précédente.