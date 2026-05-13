Selon le directeur financier de Tyson Foods, les efforts visant à accroître le cheptel bovin américain sont inégaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de citations du directeur financier et d'informations contextuelles) par Tom Polansek

Les éleveurs de bétail américains déploient des efforts sporadiques pour reconstituer le cheptel national en déclin et l'offre restera limitée, a déclaré mercredi Curt Calaway, directeur financier de Tyson Foods

TSN.N , alors que la faiblesse des stocks a propulsé les prix du bœufà des niveaux records.

Le président Donald Trump envisage actuellement de prendre des mesures exécutives visant à réduire les droits de douane sur les importations de bœuf et à alléger la réglementation pesant sur les éleveurs, dans le but de faire baisser les prix du bœuf sur le marché intérieur.

Bien que les prix des œufs, du lait et d’autres produits alimentaires de base aient baissé depuis l’entrée en fonction de Trump en janvier 2025, le bœuf a renchéri de plus de 16 %, ce qui en fait un symbole de l’inflation persistante pour les consommateurs américains alors que la saison estivale des barbecues dans les jardins bat son plein.

Les éleveurs de bovins ont tardé à conserver les jeunes vaches, appelées génisses, pour la reproduction, une étape cruciale pour reconstituer les troupeaux et augmenter la production de viande bovine. Au lieu de cela, ils ont envoyé des animaux à l'abattoir pour profiter des prix élevés et en raison des craintes que la sécheresse ne limite les terres disponibles pour le pâturage.

L'offre de bétail restera limitée jusqu'en 2026 et en 2027, a déclaré M. Calaway lors d'une webdiffusion d'une conférence de BMO, ajoutant que la rétention des génisses était "inégale et régionale".

"Nous continuerons à nous débrouiller malgré une offre de bétail restreinte", a-t-il déclaré.

Les transformateurs de viande ont enregistré des pertes dans leurs activités liées au bœuf , car la flambée des coûts du bétail a dépassé les gains liés à la hausse des prix de vente du bœuf. Tyson a fermé une importante usine de transformation de bœuf dans le Nebraska cette année et a réduit ses activités dans une usine au Texas, licenciant des milliers de travailleurs.

"Nous commençons à en voir les bénéfices", a déclaré M. Calaway, ajoutant que Tyson avait procédé à ces réductions pour être plus compétitif.

Les prix de la viande bovine ont grimpé en raison d’une forte demande et du fait que le cheptel bovin américain a diminué pour atteindre son plus bas niveau en 75 ans. Les éleveurs ont réduit leurs troupeaux car une sécheresse persistante dans l’ouest des États-Unis a brûlé les terres utilisées pour le pâturage et fait grimper les coûts d’alimentation.

Le projet de Trump visant à stimuler les importations pourrait augmenter l'offre de bœuf à court terme, mais décourager les producteurs de reconstituer le cheptel américain à long terme, selon l'American Farm Bureau Federation.