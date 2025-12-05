 Aller au contenu principal
Selon le directeur de NTT DATA, la bulle de l'IA sera de courte durée et le rebond sera plus fort
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 10:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte de la note d'information devenue obsolète. Aucune modification du texte.) par Divya Chowdhury

La bulle potentielle de l'intelligence artificielle se dégonflera plus rapidement que les cycles technologiques précédents, mais laissera la place à un rebond encore plus fort lorsque l'adoption par les entreprises rattrapera les dépenses d'infrastructure, a déclaré le directeur de la société informatique japonaise NTT DATA Inc.

9613.T . Malgré les inquiétudes concernant les chaînes d'approvisionnement, la direction à suivre est claire, a déclaré le directeur général Abhijit Dubey lors d'un entretien avec le Reuters Global Markets Forum .

"Il ne fait absolument aucun doute qu'à moyen et long terme, l'IA est une tendance séculaire massive", a-t-il déclaré.

"Au cours des 12 prochains mois, je pense que nous allons assister à une certaine normalisation ... . Il s'agira d'une bulle de courte durée, et (AI) en sortira plus forte."

La demande de calcul restant supérieure à l'offre, "les chaînes d'approvisionnement sont pratiquement épuisées" au cours des deux ou trois prochaines années, a-t-il ajouté. Le pouvoir de fixation des prix penche déjà en faveur des fabricants de puces et des hyperscalers, ce qui reflète leurs valorisations élevées sur les marchés publics, a-t-il ajouté. L'IA a déclenché le plus grand bouleversement technologique depuis l'avènement de l'internet, alimentant des milliers de milliards de dollars d'investissements et des gains boursiers spectaculaires. Mais elle a provoqué des pénuries de puces mémoire , attiré l'attention des autorités de régulation , et créé un malaise croissant quant à l'avenir du travail.

Abhijit Dubey, qui est également responsable de l'IA au sein de l'entreprise, a déclaré que son entreprise avait commencé à repenser les stratégies de recrutement à mesure que l'IA remodelait les marchés du travail.

"Il est clair qu'il y aura un impact ... . Sur un horizon de cinq à 25 ans, il y aura probablement des bouleversements", a-t-il déclaré. Il a toutefois ajouté que NTT DATA continuait d'embaucher sur l'ensemble des sites.

Les intervenants de la conférence Reuters NEXT à New York ont discuté de la manière dont l'IA pourrait bouleverser le travail et la croissance de l'emploi. May Habib, directrice générale de la startup Writer Inc., a déclaré que les clients se concentrent sur le ralentissement de la croissance des effectifs .

"Vous concluez un contrat avec un client, vous êtes au téléphone avec le directeur général pour lancer le projet, et elle se dit: "Super, dans combien de temps vais-je pouvoir licencier 30 % de mon équipe?""

Pourtant, une enquête de PwC sur la main-d'œuvre mondiale publiée en novembre suggère que la réalité de l'utilisation de l'IA générative n'est pas encore à la hauteur des attentes des conseils d'administration.

Selon PwC, l'utilisation quotidienne de l'IA générative reste "nettement inférieure" à ce qui est largement vanté par les dirigeants, alors même que les travailleurs dotés de compétences en IA bénéficient d'une prime salariale moyenne de 56 %, soit plus du double du chiffre de l'année dernière.

PwC a également souligné l'élargissement du fossé des compétences, environ la moitié des non-cadres déclarant avoir accès à des ressources de formation, contre environ trois quarts des cadres supérieurs.

