Selon le CDC, 345 personnes ont été touchées par une épidémie de salmonellose liée à des piments jalapeños

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du chiffre relatif aux hospitalisations au paragraphe 2: celui-ci passe de 27 à 36 suite à la révision des chiffres par le CDC)

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont déclaré mercredi que 345 personnes étaient tombées malades dans 27 États à la suite d'une épidémie de salmonellose touchant plusieurs États et liée à la consommation de piments jalapeños.

Selon le CDC, 36 personnes ont été hospitalisées, mais aucun décès n'a été signalé.