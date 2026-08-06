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Selon le CDC, 345 personnes ont été touchées par une épidémie de salmonellose liée à des piments jalapeños
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 02:02
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du chiffre relatif aux hospitalisations au paragraphe 2: celui-ci passe de 27 à 36 suite à la révision des chiffres par le CDC)

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont déclaré mercredi que 345 personnes étaient tombées malades dans 27 États à la suite d'une épidémie de salmonellose touchant plusieurs États et liée à la consommation de piments jalapeños.

Selon le CDC, 36 personnes ont été hospitalisées, mais aucun décès n'a été signalé.

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