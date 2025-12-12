Selon le Boersen-Zeitung, Berlin s'intéresse à la participation majoritaire de TenneT Germany

Le gouvernement allemand a entamé des délibérations en vue d'acquérir une participation majoritaire dans les opérations du réseau électrique allemand de TenneT IPO.TTH.AS après avoir donné son accord de principe pour une participation de 25,1%, a rapporté vendredi le journal Boersen-Zeitung.

Citant des sources familières avec le sujet, le journal financier a déclaré que Berlin envisageait de construire un consortium avec des investisseurs financiers tels qu'Apollo, Blackstone ou Brookfield.

Les entreprises et le ministère allemand de l'économie n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le gouvernement allemand a également donné son accord de principe pour acheter une participation de 25,1 % dans la société de réseau à sa société mère néerlandaise, a déclaré Boersen-Zeitung en citant les sources.

Reuters a cité le mois dernier un document du ministère de l'économie indiquant qu'un tel accord était sur le point d'être conclu.

Berlin a envisagé d'acheter une participation de 25,1 % dans le cadre d'une initiative visant à garder un plus grand contrôle sur les infrastructures énergétiques essentielles et à organiser le financement d'investissements massifs nécessaires à la transition vers les énergies renouvelables.