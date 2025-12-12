 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon le Boersen-Zeitung, Berlin s'intéresse à la participation majoritaire de TenneT Germany
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 10:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement allemand a entamé des délibérations en vue d'acquérir une participation majoritaire dans les opérations du réseau électrique allemand de TenneT IPO.TTH.AS après avoir donné son accord de principe pour une participation de 25,1%, a rapporté vendredi le journal Boersen-Zeitung.

Citant des sources familières avec le sujet, le journal financier a déclaré que Berlin envisageait de construire un consortium avec des investisseurs financiers tels qu'Apollo, Blackstone ou Brookfield.

Les entreprises et le ministère allemand de l'économie n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le gouvernement allemand a également donné son accord de principe pour acheter une participation de 25,1 % dans la société de réseau à sa société mère néerlandaise, a déclaré Boersen-Zeitung en citant les sources.

Reuters a cité le mois dernier un document du ministère de l'économie indiquant qu'un tel accord était sur le point d'être conclu.

Berlin a envisagé d'acheter une participation de 25,1 % dans le cadre d'une initiative visant à garder un plus grand contrôle sur les infrastructures énergétiques essentielles et à organiser le financement d'investissements massifs nécessaires à la transition vers les énergies renouvelables.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
150,350 USD NYSE +0,82%
BLACKSTONE
154,160 USD NYSE -1,56%
ELIA GROUP
100,4000 EUR Euronext Bruxelles -0,20%
ENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON
65,0000 EUR XETRA -0,61%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des bouteilles de protoxyde d'azote, utilisé comme gaz hilarant, lors d'une opération de démantèlement d'un réseau de trafic de drogue, le 22 août 2025 à Melun, en Seine-et-Marne ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Darmanin "souhaite" que le protoxyde d'azote soit classé comme stupéfiant
    information fournie par AFP 12.12.2025 11:58 

    Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a dit "souhaiter" vendredi que le protoxyde d'azote soit inscrit sur la liste des produits stupéfiants et confirmé que le gouvernement travaillait à un encadrement strict de cette substance. "Je souhaite que le protoxyde ... Lire la suite

  • FED: une fin d'année marquée par une nouvelle baisse de taux
    FED: une fin d'année marquée par une nouvelle baisse de taux
    information fournie par Sycomore AM 12.12.2025 11:37 

    Alexandre Taieb, Gérant allocataire chez Sycomore Asset Management, revient sur les grandes tendances qui ont façonné les marchés au cours des dernières semaines. Il livre également ses perspectives et sa stratégie d'allocation d'actifs.

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 12.12.2025 11:32 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,24% pour le Dow Jones .DJI , de 0,13% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,44% pour le Nasdaq. * BROADCOM AVGO.O ... Lire la suite

  • uber, (Crédit: Dan Gold / Unsplash)
    Uber lance un service de Robotaxi à Dubaï avec WeRide
    information fournie par Zonebourse 12.12.2025 11:30 

    WeRide et Uber Technologies, en partenariat avec la Roads and Transport Authority (RTA) de Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, annoncent le lancement officiel des trajets passagers Robotaxi à Dubaï via l'application Uber. "À partir d'aujourd'hui, les passagers peuvent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank