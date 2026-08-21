Selon la VDMA, les bons résultats de juin ont limité la baisse des exportations allemandes de machines au premier semestre

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Un mois de juin solide a contribué à limiter la baisse des exportations allemandes de machines au premier semestre 2026, les expéditions à l'étranger n'ayant reculé que de 0,8% en glissement annuel malgré la faiblesse persistante de certains marchés clés, a indiqué vendredi l'association des constructeurs de machines VDMA.

Les exportations allemandes de machines ont totalisé 18,0 milliards d’euros (21,05 milliards de dollars) en juin, soit une hausse de 6,8% en valeur nominale par rapport à l’année précédente, a indiqué la VDMA, citant les données de l’Office fédéral des statistiques.

Cette fin de premier semestre en force s’explique par la hausse des livraisons vers plusieurs marchés d’exportation.

Les livraisons vers le Moyen-Orient ont progressé de 57,8% après la signature d’un accord-cadre en juin, tandis que les exportations vers le bloc sud-américain du Mercosur ont augmenté de 12,5%.

Les exportations vers les États-Unis, premier marché d’exportation de l’Allemagne pour les machines, ont grimpé de 13,3%, même si la VDMA a précisé que cette hausse devait également être replacée dans le contexte d’une base de comparaison faible par rapport à l’année précédente.

Les exportations vers l’Union européenne ont augmenté de 2,8% et les livraisons vers le reste de l’Europe ont progressé de 4,2%, tandis que les exportations vers la Chine ont reculé de 1,8% en raison des difficultés persistantes sur ce marché.

L’association a averti que les perspectives pour le second semestre restaient incertaines, les conflits dans la région du Golfe pesant sur l’économie mondiale et la menace de nouveaux chocs de droits de douane freinant les échanges commerciaux avec les États-Unis.

(1 dollar = 0,8551 euro)