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Selon la police de Singapour, les suspects dans l'affaire de fraude liée aux puces d'IA font l'objet de nouvelles accusations de fraude et de blanchiment d'argent
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 10:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La police de Singapour a déclaré que quatre personnes mises en cause dans une affaire de fraude liée à des puces d'IA feront l'objet de chefs d'accusation supplémentaires pour fraude présumée et blanchiment d'argent. Quatre entreprises seront également poursuivies, notamment pour fraude par fausse déclaration, a indiqué la police dans un communiqué publié mercredi.

Ces chefs d’accusation font suite à une enquête sur une fraude consistant à faire de fausses déclarations quant à l’identité de l’utilisateur final de serveurs achetés auprès de Dell DELL.N , Super Micro Computer SMCI.O et Asus, a précisé la police.

Voici quelques détails:

* Jenny Lim, 51 ans, etAaron Woon Guo Jie, 41 ans, ont été inculpés mercredi de chefs d’accusation supplémentaires pour fraude et blanchiment d’argent, tandis que Li Ming, 52 ans, a été inculpé de fraude et de transactions frauduleuses, a indiqué la police.

* Alan Wei Zhaolun, 50 ans, devra répondre de chefs d’accusation supplémentaires pour fraude et blanchiment d’argent le 6 juillet, ont-ils précisé.

* Les Singapouriens Woon et Wei, ainsi que le ressortissant chinois Li, avaient été initialement inculpés en février de l’année dernière pour avoir fait de fausses déclarations en vue d’acquérir des puces d’IA de pointe, tandis que Lim avait été inculpée pour avoir conspiré avec Woon et Wei en avril de cette année.

* Les quatre accusés doivent comparaître vendredi lors d’une audience préliminaire, selon les registres du tribunal. Ils n’ont pas encore fait connaître leur position dans cette affaire.

* La police a indiqué mercredi que Wei, Lim et Woon étaient des dirigeants clés de trois sociétés du groupe Aperia, tandis que Li était le contrôleur d’une autre société, Luxuriate Your Life, et que les quatre sociétés font désormais également l’objet d’accusations de fraude.

* La police a saisi environ 1 million de dollars singapouriens (et 770 000 dollars singapouriens) sur des comptes bancaires faisant l’objet d’une enquête, et a émis une ordonnance interdisant le transfert ou la vente d’un bien immobilier situé à Singapour d’une valeur d’environ 55 millions de dollars singapouriens.

* Le ministre singapourien de l’Intérieur, K. Shanmugam, a déclaré en mars dernier que les autorités avaient établi que les serveurs impliqués dans l’affaire pourraient contenir des puces Nvidia NVDA.O .

* Les États-Unis ont interdit l’exportation vers la Chine de puces haut de gamme de Nvidia en 2022, craignant qu’elles ne soient utilisées à des fins militaires. Les États-Unis ont ensuite autorisé la vente des puces H200 de Nvidia, les deuxièmes plus puissantes de la marque, en janvier de cette année, sous certaines conditions.

(1 $ = 1,30 S$)

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