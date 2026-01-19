Selon la directrice financière d'OpenAI, le chiffre d'affaires annuel dépassera les 20 milliards de dollars en 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La directrice financière d'OpenAI, Sarah Friar, a déclaré dans un billet de blog dimanche que le revenu annualisé de l'entreprise a dépassé 20 milliards de dollars en 2025, passant de 6 milliards de dollars en 2024, la croissance suivant de près l'expansion de la capacité de calcul.

La capacité de calcul d'OpenAI est passée de 0,6 GW en 2024 à 1,9 gigawatt (GW) en 2025, a déclaré Friar dans le blog, ajoutant que les chiffres des utilisateurs actifs hebdomadaires et quotidiens d'OpenAI, soutenue par Microsoft MSFT.O , continuent à atteindre des sommets historiques.

La semaine dernière, OpenAI a déclaré qu' elle commencerait à montrer des publicités dans ChatGPT à certains utilisateurs américains, intensifiant ainsi ses efforts pour générer des revenus à partir du chatbot d'IA afin de financer les coûts élevés de développement de la technologie.

Par ailleurs, Axios a rapporté lundi que le responsable politique d'OpenAI, Chris Lehane, a déclaré que l'entreprise était "en bonne voie" pour dévoiler son premier appareil au cours du second semestre 2026.

Friar a déclaré que la plateforme d'OpenAI couvre le texte, les images, la voix, le code et les API, et que la prochaine phase se concentrera sur les agents et l'automatisation des flux de travail qui fonctionnent en continu, portent le contexte dans le temps et prennent des mesures à travers les outils.

Pour 2026, l'entreprise donnera la priorité à "l'adoption pratique", en particulier dans les domaines de la santé, de la science et de l'entreprise, a-t-elle déclaré.

Friar a déclaré que l'entreprise gardait un bilan "léger" en s'associant plutôt qu'en possédant et en structurant des contrats avec une flexibilité entre les fournisseurs et les types de matériel.