Selon la Commission européenne, Apple n'a pas réussi à mettre son outil d'IA en conformité avec la réglementation européenne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple a décidé de ne pas déployer son nouvel outil d'IA Siri dans l'Union européenne après avoir demandé en vain à être exemptée des obligations d'interopérabilité pour cet outil, a déclaré mardi un porte-parole de la Commission européenne.

« La décision de ne pas déployer Siri AI dans l'UE revient à Apple et à Apple seule », a déclaré le porte-parole Thomas Regnier aux journalistes à Bruxelles.

« Apple n'a tout simplement pas été en mesure de développer des solutions d'interopérabilité répondant aux normes essentielles de l'UE en matière de confidentialité et de sécurité », a déclaré M. Regnier.

« Au lieu d’essayer de trouver une solution de mise en conformité appropriée, Apple a simplement demandé à la Commission européenne d’être exemptée de ses obligations d’interopérabilité. Ce n’est pas une option. »