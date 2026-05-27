Selon l'UE, les opérateurs européens se voient attribuer la majeure partie du spectre mobile par satellite, le reste étant réservé à leurs concurrents hors UE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Les opérateurs de satellites non européens, tels que Starlink d'Elon Musk et l'activité de satellites en orbite basse d'Amazon AMZN.O , pourront soumissionner pour obtenir des fréquences du spectre mobile par satellite européen l'année prochaine, mais la majeure partie des fréquences sera réservée aux entreprises européennes, a déclaré mercredi la Commission européenne.

Cette initiative de l'exécutif européen vise à permettre l'entrée de nouveaux opérateurs sur le marché après l'expiration, l'année prochaine, des licences actuellement détenues par les sociétés américaines Viasat et EchoStar

SATS.O .

Ce nouveau système d'attribution intervient dans le cadre d'une initiative de l'UE visant à renforcer la souveraineté technologique du bloc en favorisant les acteurs technologiques européens, motivée par les inquiétudes liées à l'essor technologique de la Chine et à la domination des géants technologiques américains dans un contexte de tensions transatlantiques.

La bande de fréquences de 2 GHz est idéale pour les services de communication directe, qui permettent aux utilisateurs de contourner les opérateurs de télécommunications, ainsi que pour fournir des capacités de communication essentielles et garantir l'accès à l'internet haut débit dans les zones reculées.

“Plus que jamais, une connectivité par satellite à haute capacité et largement accessible est essentielle pour renforcer la résilience des réseaux de communication de l’UE”, a déclaré Henna Virkkunen, responsable des technologies de l’UE, dans un communiqué.

“La connectivité par satellite est également cruciale pour nos services gouvernementaux et les communications critiques de l’Europe”, a-t-elle ajouté.

Le nouveau système d’attribution réservera un tiers du spectre mobile par satellite à des usages gouvernementaux, tels que la sécurité et les applications militaires, qui seront assurés par un opérateur de l’UE intégrant cette capacité au réseau multi-orbites IRIS2 de l’UE, composé de 290 satellites, a indiqué la Commission.

IRIS2 est la réponse européenne à Starlink.

Les deux tiers du spectre seront répartis à parts égales entre les opérateurs de l'UE et les opérateurs non européens à des fins commerciales, a déclaré l'exécutif européen, confirmant ainsi un article de Reuters .