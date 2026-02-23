Selon l'ELFA, les emprunts pour l'équipement des entreprises aux États-Unis ont augmenté de plus de 30 % en janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les entreprises américaines ont emprunté 30,1 % de plus pour financer leurs achats d'équipement en janvier par rapport à l'année précédente, atteignant ainsi le montant le plus élevé des deux dernières décennies, a déclaré lundi l'Equipment Leasing and Finance Association (Association pour la location et le financement d'équipements).

Les nouveaux prêts, locations et lignes de crédit signés par les entreprises en janvier s'élevaient à 11,6 milliards de dollars en données corrigées des variations saisonnières, soit une augmentation de 7,8 % par rapport au mois précédent.

L'association professionnelle basée à Washington - qui suit l'activité économique dans le secteur de l'équipement, évalué à plus de 1 000 milliards de dollars - a déclaré que l'activité des banques était en baisse de 11,7 % par rapport à décembre.

"Il est encore tôt, mais je suis optimiste sur le fait que les investissements continus en IA se traduiront par une nouvelle année de forte croissance de la nouvelle activité de financement, même si la Fed (la Réserve Fédérale) décide de geler les réductions de taux dans un avenir prévisible", a déclaré Leigh Lytle, président et directeur général de l'ELFA.

La croissance du volume des petits contrats, un indicateur clé de la demande d'équipement et des conditions économiques plus larges, a augmenté de5,3 milliards de dollars en janvier, soit une hausse de 5,5 % par rapport au mois précédent.

L'indice ELFA CapEx Finance de l'activité de leasing et de financement est basé sur une enquête menée auprès de 25 sociétés membres, dont Bank of America BAC.N ainsi que les unités de financement de Caterpillar CAT.N , Dell Technologies DELL.N , Siemens AG SIEGn.DE , Canon 7751.T et Volvo AB VOLVb.ST .

L'indice de confiance de l'Equipment Leasing & Finance Foundation, la filiale à but non lucratif de l'ELFA, a augmenté à 67,6 en février, contre 64,6 en janvier - le niveau le plus élevé depuis janvier 2025.