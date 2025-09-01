Selon l'autorité européenne de régulation, les actions tokenisées risquent de susciter des "malentendus chez les investisseurs"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Elizabeth Howcroft

Les actifs basés sur la blockchain qui offrent une exposition aux actions pourraient susciter un "malentendu chez les investisseurs", car ils ne font généralement pas de l'acheteur un actionnaire de la société sous-jacente, a déclaré lundi l'organisme de surveillance des valeurs mobilières de l'Union européenne.

Les actions dites "tokenisées" sont un type d'actif basé sur la blockchain qui est lié au prix d'une action d'une société publique. Le courtier Robinhood HOOD.O a lancé des actions tokenisées dans l'UE, tandis que la bourse de cryptomonnaies Coinbase COIN.O se lance également dans ce secteur naissant.

L'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) directrice exécutive, Natasha Cazenave, a déclaré lors d'une conférence à Dubrovnik que plusieurs entreprises fintech avaient développé des offres qui donnent aux investisseurs une exposition aux actions cotées ou aux dérivés basés sur la blockchain soutenus par des actions d'entreprise qui sont détenues par l'intermédiaire de structures d'accueil. Elle n'a pas nommé les entreprises individuelles.

"Ces instruments tokenisés peuvent fournir un accès permanent et un fractionnement, mais ne confèrent généralement pas de droits aux actionnaires", a déclaré Mme Cazenave dans un discours publié sur le site Web de l'ESMA.

"...cela peut créer un risque spécifique d'incompréhension de la part des investisseurs et souligne la nécessité d'une communication claire et de garde-fous", a-t-elle ajouté.

Les préoccupations de l'ESMA font écho à celles de la World Federation of Exchanges, qui a appelé la semaine dernière les autorités de régulation des marchés financiers à mettre un frein aux actions tokenisées, affirmant qu'elles créent de nouveaux risques pour les investisseurs et qu'elles pourraient nuire à l'intégrité du marché.

Les adeptes des cryptomonnaies affirment que la tokenisation modifiera l'infrastructure sous-jacente des marchés financiers, en permettant à des actifs tels que les dépôts bancaires, les actions, les obligations, les fonds et même l'immobilier d'être échangés sous la forme de jetons basés sur la blockchain.

Mme Cazenave a déclaré que la tokenisation pourrait apporter des gains d'efficacité, mais que "la plupart des initiatives de tokenisation restent petites et largement illiquides" jusqu'à présent.