Selon l'autorité de régulation, les entreprises technologiques britanniques doivent disposer d'un plan pour faire face aux pics de contenu illégal lors de crises telles que celle de Southport

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Les entreprises technologiques britanniques devront mettre en place des plans pour faire face à la recrudescence de contenus illicites lors de crises telles que les émeutes de Southport de 2024, qui menacent la sécurité publique, conformément aux règles renforcées définies mardi par l'autorité de régulation.

Des violences ont éclaté il y a deux ans à l'échelle nationale à la suite d'une agression au couteau dans la ville de Southport, dans le nord de l'Angleterre, qui a coûté la vie à trois jeunes filles lors d'un cours de danse sur le thème de Taylor Swift. Les autorités ont déclaré que des contenus incendiaires et trompeurs largement diffusés en ligne avaient attisé ces troubles.

En vertu des nouvelles mesures annoncées par l'Ofcom, l'autorité de régulation, les réseaux sociaux et autres plateformes en ligne devraient mettre en place des protocoles d'intervention en cas de crise afin de faire face à la forte augmentation des contenus illégaux.

“Compte tenu de la rapidité avec laquelle les préjudices en ligne peuvent s’aggraver en période de crise, et des risques graves que cela peut poser pour la sécurité publique, nous avons décidé d’accélérer nos travaux sur ces mesures de réponse aux crises afin de garantir que les services puissent commencer à prendre les mesures appropriées”, a-t-elle déclaré dans son protocole publié en ligne.

L'organisme de surveillance a déclaré que les entreprises devraient être prêtes à déployer des équipes d'intervention temporaires, à renforcer leurs ressources de modération et à mener des analyses post-crise. Les grandes plateformes devraient également mettre en place des canaux de communication dédiés aux forces de l'ordre en cas de crise.

La loi sur la sécurité en ligne, l’un des régimes en ligne les plus stricts au monde, lie ces contenus illégaux à environ 140 infractions liées au terrorisme, à la haine, au harcèlement et aux menaces, plutôt qu’à une catégorie plus large de contenus illicites.

Il incombe aux entreprises de décider de la manière de réagir face à ces risques, sur la base des recommandations de l'autorité de régulation.