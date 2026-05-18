Selon l'agence Yonhap, un tribunal sud-coréen a accepté la demande d'injonction déposée par Samsung contre un syndicat menaçant de faire grève

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Un tribunal sud-coréen a partiellement fait droit à la demande d'injonction déposée par Samsung Electronics 005930.KS contre le syndicat de l'entreprise, qui avait menacé de faire grève, a indiqué lundi l'agence de presse Yonhap.
Le tribunal a déclaré que les activités de Samsung devaient se poursuivre normalement, a précisé Yonhap.
Le tribunal de district de Suwon et Samsung n'ont pas pu être joints immédiatement pour commenter cette décision.
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