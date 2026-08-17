Selon KBW, les engagements de crédit des banques américaines témoignent de leur confiance dans la pérennité du cycle d'investissements dans l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 août - ** Selon KBW, les importants engagements de capitaux pris la semaine dernière par les grandes banques américaines en faveur du développement des infrastructures nationales et de l'intelligence artificielle témoignent de la confiance dans la pérennité du cycle d'investissement ** Bank of America BAC.N s'est engagée à financer les infrastructures américaines à hauteur de 250 milliards de dollars et Morgan Stanley MS.N a lancé une initiative en faveur des infrastructures d'un montant de 1.500 milliards de dollars ** Par ailleurs, Nvidia NVDA.O s’est associé à des géants de Wall Street, notamment Goldman Sachs GS.N , pour mettre en place des plateformes de financement des infrastructures d’IA visant à mobiliser plus de 500 milliards de dollars

** « Nous interprétons ces engagements à long terme comme des signes clairs de confiance de la part des plus grands prêteurs, qui estiment que ce cycle d’investissements a de quoi se poursuivre au-delà de 2026 », a déclaré Christopher McGratty, analyste chez KBW

** Selon la société de courtage, la croissance des prêts commerciaux et industriels, qui s’est accélérée pour atteindre un rythme à deux chiffres depuis le début de l’année, a constitué l’une des évolutions les plus encourageantes de 2026

** « Même si nous ne prévoyons pas une accélération de la croissance à deux chiffres indéfiniment, il est clair que cette dynamique ne devrait pas ralentir à court terme et qu’elle devrait se poursuivre en 2027 et au-delà. Le niveau et l’ampleur de cette croissance à court terme constituent les principales inconnues alors que nous commençons à nous tourner vers 2027 », a déclaré M. McGratty