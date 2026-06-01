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Selon Jensen Huang, directeur général de Nvidia, Vera, le moteur de croissance de l'entreprise, compte déjà parmi ses premiers utilisateurs des grands noms
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 07:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture intégrant les commentaires et précisions de Huang tout au long du texte) par Max A. Cherney et Wen-Yee Lee

L'unité centrale de traitement (CPU) Vera de Nvidia NVDA.O est conçue pour les agents d'IA et compte parmi ses premiers utilisateurs OpenAI, Anthropic et SpaceX, selon Jensen Huang, le directeur général de cette entreprise de puces électroniques évaluée à 5.000 milliards de dollars.

M. Huang s'est exprimé et a fait une présentation en amont de la conférence Computex à Taipei, où se réunissent les dirigeants de certaines des plus grandes entreprises technologiques mondiales.

Lors d'une conférence sur les résultats financiers en mai, M. Huang a déclaré que les nouveaux processeurs centraux Vera de Nvidia lui ouvraient l'accès à un nouveau marché de 200 milliards de dollars. « Ce (processeur Vera) va être notre nouveau principal moteur de croissance », a déclaré M. Huang lors d’un long discours présentant les derniers produits d’IA de Nvidia et soulignant le rôle central de l’île dans l’industrie technologique mondiale.

M. Huang a également qualifié de « pure absurdité » les craintes selon lesquelles l'IA réduirait la demande en ingénieurs logiciels, arguant au contraire que cette technologie stimulerait l'embauche en rendant les travailleurs plus productifs.

« C'est la promesse de l'IA. Le nombre d'ingénieurs, notamment d'ingénieurs logiciels, est en réalité en augmentation. Les gens disent que l'IA réduit le nombre d'emplois, c'est une absurdité totale. Elle entraîne au contraire l'embauche d'un plus grand nombre d'ingénieurs logiciels. »

M. Huang, né à Tainan, une ville du sud de Taïwan, a annoncé la semaine dernière son intention d’investir environ 150 milliards de dollars par an à Taïwan, qualifiant l’île d’épicentre de la révolution de l’IA.

Ce discours prononcé au Taipei Music Hall intervient environ deux semaines après qu’il a accompagné le président américain Donald Trump lors d’une visite à Pékin, au sein d’une délégation d’entreprises de haut niveau, pour rencontrer le dirigeant chinois Xi Jinping.

Le salon Computex se tient du 2 au 5 juin.

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