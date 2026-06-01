L'Europe vue sur une note prudente, les tensions persistent au Moyen-Orient

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente lundi à l'ouverture, les ‌investisseurs attendant avec impatience depuis le week-end une éventuelle prolongation de la trêve au Moyen-Orient, alors que les tensions persistent dans la région et font à nouveau grimper les prix du pétrole.

D'après les ​premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,09% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,08% pour le Dax à Francfort, de 0,35% pour le FTSE à Londres et de 0,13% pour le Stoxx 600.

Les opérateurs ont espéré tout au long du week-end une éventuelle prolongation du cessez-le-feu entre Washington et Téhéran, mais pour l'instant, ils assistent plutôt à une escalade ​de la campagne militaire israélienne au Liban et à une série de frappes américaines "d'autodéfense" contre des installations militaires iraniennes, auxquelles les Gardiens de la révolution islamique ont répondu en attaquant une base des Etats-Unis dans la région.

La crainte que ces événements ne compliquent ​davantage l'accord se reflète surtout dans les cours du pétrole, qui augmentent à nouveau lundi après ⁠une baisse hebdomadaire d'environ 11% pour le Brent, référence mondiale du marché.

Ce dernier contrat prend 2,48% à 93,38 dollars le baril lundi et le brut léger américain (West Texas Intermediate, ‌WTI) gagne 2,9% à 89,89 dollars.

Des désaccords semblent persister sur plusieurs questions cruciales, parmi lesquelles la navigation dans le détroit d'Ormuz et le programme nucléaire iranien, tandis que Téhéran réclame également qu'un quelconque accord scelle la fin des hostilités sur tous les fronts, dont au Liban, où l'escalade majeure du week-end ​contre le Hezbollah intervient malgré un cessez-le-feu annoncé il y a plus ‌de six semaines.

Le président américain Donald Trump a toutefois déclaré lundi sur son réseau Truth Social que l'Iran "veut vraiment" conclure un accord ⁠et que ce sera un bon accord pour Washington et ses alliés.

La semaine s'annonce également chargée sur le plan macroéconomique, à commencer par les chiffres définitifs de l'activité manufacturière dans la zone euro pour le mois de mai, qui seront publiés lundi après l'ouverture, les données de l'inflation dans la zone euro mardi et l'important rapport sur l'emploi américain vendredi.

Ces données seront publiées à un moment ⁠où l'on s'attend à ce que les ‌banques centrales adoptent une politique monétaire plus restrictive pour lutter contre l'inflation provoquée par la guerre au Moyen-Orient, qui inquiète particulièrement l'Europe, plus exposée aux ⁠importations d'énergie que les États-Unis.

LES VALEURS À SUIVRE :

À WALL STREET

La Bourse de New York a clôturé à des plus hauts inédits vendredi grâce au secteur de la technologie, porté par les perspectives optimistes ‌de Dell, et dans l'espoir d'un accord entre Etats-Unis et Iran.

L'indice Dow Jones a gagné 0,72%, le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 0,22%, et le ⁠Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,21%.

Le fabricant d'ordinateurs Dell s'est envolé de plus de 30% après avoir relevé ses ⁠prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour ‌l'ensemble de l'année, tirant vers le haut l'ensemble de la tech.

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Japon a franchi lundi pour la première fois la barre des 67.000 points, porté par ​les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA), tandis que la capitalisation boursière de SoftBank (+13%) a dépassé celle de Toyota ‌Motor.

L'IA soutient également l'indice sud-coréen Kospi, qui prend 3,8% après avoir grimpé de 28% sur le mois de mai. Samsung Electronics s'envole de 9,7% alors qu'il commence à commercialiser un nouveau type de puces plus rapides.

Jensen Huang, le ​directeur général de Nvidia, participe par ailleurs à une conférence à Taipei lundi, au cours de laquelle il devrait vanter les derniers produits de son entreprise ainsi que les investissements colossaux qu'il prévoit de réaliser à Taïwan.

En Chine, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations recule de 0,52%, tandis que le SSE Composite de Shanghaï cède 0,02% après les données mitigées sur l'activité manufacturière, ⁠qui renforcent les craintes concernant un ralentissement de la croissance.

La Bourse de Hong Kong prend en revanche 0,91%.

TAUX

Les craintes inflationnistes font augmenter les rendements obligataires lundi.

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne 1,6 point de base à 4,4689%. Le deux ans prend quant à lui près de 2 points de base à 4,0328%.

Le dollar gagne 0,10% face à un panier de devises de référence alors que l'impasse au Moyen-Orient se poursuit, tandis que l'euro perd 0,08% à 1,1650 dollar.

À 159,45 pour un dollar, le yen japonais reste proche du niveau qui a déclenché des interventions des autorités japonaises par le passé.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU LUNDI 1ER JUIN :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 06h00 Ventes au détail avril

- sur un mois -0,5% -2,0%

- sur un an -2,0%

FR 07h50 Indice PMI manufacturier mai 48,9 48,9*

(final)

DE 07h55 Indice PMI manufacturier mai 49,9 49,9*

(final)

ZE 08h00 Indice PMI manufacturier mai 51,4 51,4*

(final)

ZE 08h00 Crédit aux entreprises (BCE) avril

GB 08h30 Indice PMI manufacturier mai 53,7 53,7*

(final)

ZE 09h00 Taux de chômage avril 6,2% 6,2%

US 14h00 ISM ​manufacturier (final) mai 53,0 52,7

* première estimation

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)