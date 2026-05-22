Selon InPost, l'offre publique d'achat de 9 milliards de dollars menée par FedEx se déroulera du 26 mai au 27 juillet

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La société polonaise de consignes automatiques Inpost INPST.AS a annoncé vendredi que l'offre publique d'achat de 7,8 milliards d'euros (9 milliards de dollars) lancée par un consortium composé de FedEx FDX.N , d'Advent International et d'autres investisseurs d'InPost se déroulerait du 26 mai au 27 juillet.

Les autorisations réglementaires pour l'opération ont déjà été obtenues dans plusieurs juridictions, tandis que les procédures d'examen restantes devraient être achevées au cours du second semestre 2026, a indiqué la société dans un communiqué.

(1 $ = 0,8610 euro)