Selon InPost, l'offre de 9 milliards de dollars du consortium mené par FedEx et Advent sera dévoilée le 26 mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du titre: le consortium est dirigé à la fois par Advent et FedEx, et non par FedEx seul)

La société polonaise de consignes à colis Inpost INPST.AS a déclaré vendredi que l'offre de rachat de 7,8 milliards d'euros (9 milliards de dollars) émanant d'un consortium composé de FedEx FDX.N , d'Advent International et d'autres investisseurs d'InPost se déroulerait du 26 mai au 27 juillet.

Les autorisations réglementaires pour l'opération ont déjà été obtenues dans plusieurs juridictions, tandis que les procédures d'examen restantes devraient être achevées au cours du second semestre 2026, a indiqué la société dans un communiqué.

(1 $ = 0,8610 euro)