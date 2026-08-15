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Selon *Information*, Nvidia envisagerait d'investir 3 milliards de dollars dans SB Energy dans le cadre d'un accord portant sur un centre de données d'OpenAI
information fournie par Reuters 15/08/2026 à 22:17
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Rédaction entièrement remaniée, avec des détails tirés du rapport et du contexte)

Nvidia NVDA.O serait en pourparlers pour investir jusqu’à 3 milliards de dollars dans SB Energy, une filiale du groupe SoftBank 9984.T qui développe un projet de centre de données de grande envergure dans l’Ohio pour OpenAI, a rapporté samedi le journal The Information, citant des sources proches des discussions.

Voici quelques détails:

* L'investissement proposé s'inscrit dans le cadre des discussions menées par Nvidia avec OpenAI et SB Energy concernant l'octroi d'un soutien financier d'environ 100 milliards de dollars pour le campus de centres de données prévu dans l'Ohio, précise l'article.

* Nvidia aurait envisagé d’investir la moitié des 3 milliards de dollars lors de la signature de l’accord relatif au projet de l’Ohio, et l’autre moitié dans le cadre de l’introduction en Bourse prévue de SB Energy, selon The Information.

* Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement ces informations. Nvidia et SB Energy n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau habituelles.

* SB Energy prévoit d’entrer en Bourse dès le mois prochain et pourrait lever au moins 5 milliards de dollars lors de cette introduction en Bourse, ajoute l’article.

* SB Energy, qui bénéficie également du soutien d’OpenAI, développe des projets d’infrastructures à grande échelle dans les domaines de l’énergie et des centres de données. Fondée en 2019, la société construit plusieurs campus de centres de données afin de répondre à la demande croissante liée aux charges de travail en intelligence artificielle.

* Le Wall Street Journal a rapporté vendredi que Nvidia a revu ses plans concernant son soutien à un projet de centre de données d’OpenAI dans l’Ohio et qu’elle devrait désormais garantir initialement moins de 120 milliards de dollars, contre les 250 milliards initialement envisagés.

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