Selon Goldman Sachs, les fonds spéculatifs augmentent leurs paris sur les technologies de l'IA pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis 2016
24/10/2025 à 11:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nell Mackenzie

L'exposition des fonds spéculatifs au matériel technologique lié à l'intelligence artificielle a atteint son plus haut niveau en octobre depuis que Goldman Sachs GS.N a commencé à suivre ces données en 2016, a indiqué la banque américaine dans une note à ses clients.

L'achat par les fonds spéculatifs de semi-conducteurs et de titres liés à l'industrie des puces, considérés comme sensibles aux cycles économiques et commerciaux, suggère que les spéculateurs pensent que les marchés en hausse ont encore du chemin à faire, a déclaré Goldman dans la note de jeudi, consultée par Reuters vendredi.

Les achats d'actions des fonds spéculatifs se sont concentrés sur des positions longues, pariant sur la hausse de ces actions, en Asie et dans les entreprises américaines, a déclaré Goldman.

Doug Peta, stratège en chef des investissements aux États-Unis chez BCA Research, a déclaré dans une note de recherche mardi, , que les entreprises prêtes à bénéficier des profits ou des investissements potentiels de l'IA prospèrent tandis que celles qui n'ont pas de lien avec l'IA sont à la traîne.

Les services de communication.SPLRCL , la technologie.SPLRCT et les services publics.SPLRCU figurent parmi les sous-secteurs du S&P les plus performants depuis le début de l'année, dépassant de loin l'indice de référence S&P 500.SPX .

Mais pour les fonds spéculatifs, la ferveur pour les valeurs technologiques a changé, selon Goldman Sachs. Les spéculateurs ont réduit leurs transactions sur les compagnies d'électricité américaines, qui sont également considérées comme faisant partie du secteur à l'origine des serveurs qui alimentent l'intelligence artificielle ainsi que sa recherche et son développement.

Les fonds se sont également détournés d'un intérêt général pour les plus grandes entreprises technologiques, les "Sept Magnifiques", selon la note.

La réorientation vers les semi-conducteurs et les équipements connexes a commencé en septembre, selon Goldman Sachs.

L'achat de sociétés technologiques asiatiques a stimulé l'ensemble des entrées sur les marchés émergents, à l'exception de la Chine, où le positionnement a atteint "de nouveaux sommets pluriannuels", a déclaré la banque.

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
751,010 USD NYSE +0,86%
S&P 500 INDEX
6 738,44 Pts CBOE +0,58%
