Selon Goldman Sachs, la révolution de l'IA met en avant la valeur à long terme des actions américaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du paragraphe 3: la note était datée du lundi et non du jeudi) par Siddarth S

Le potentiel de l'IA à bouleverser les entreprises a suscité des inquiétudes quant à la dépendance des valorisations boursières américaines vis-à-vis des prévisions de croissance à long terme, en particulier dans le secteur des logiciels, a déclaré Goldman Sachs. La « valeur terminale » – la valeur d'une entreprise au-delà des dix prochaines années, calculée sur la base des bénéfices estimés – représente environ 75 % de la valeur boursière du S&P 500, un niveau proche de son plus haut niveau en 25 ans, a indiqué la société de courtage de Wall Street. « La part actuelle de la valeur dans la valeur terminale est élevée par rapport à l'historique et reflète d'autres périodes où les attentes de croissance à long terme des investisseurs étaient de plus en plus optimistes, notamment lors du boom des dotcoms », a déclaré Goldman Sachs dans une note publiée lundi.

Les inquiétudes des investisseurs concernant les bouleversements liés à l'IA ne cessent de croître depuis qu'Anthropic a lancé de nouveaux outils qui automatisent des tâches dans des domaines tels que le marketing et l'analyse de données, soulevant des questions quant à la pression que ces produits pourraient exercer sur les fournisseurs de logiciels traditionnels. L'indice S&P 500 des logiciels et services

.SPLRCIS a chuté d'environ 17 % depuis le début de l'année, principalement en raison des craintes que les nouveaux outils d'IA ne nuisent à la croissance future des revenus et aux marges bénéficiaires.

Dans le même temps, les géants de la tech – Alphabet

GOOGL.O , Microsoft MSFT.O , Meta META.O et Amazon AMZN.O – ont réservé des milliards de dollars à des dépenses d'investissement dans l'IA sur trois ans dans le cadre de leur lutte acharnée pour la domination du secteur, mais les inquiétudes des investisseurs quant aux rendements immédiats persistent. Les quatre grands acteurs du cloud devraient dépenser environ 600 milliards de dollars en IA cette année, une dépense historique qui a pesé sur les flux de trésorerie et mis à rude épreuve la patience de Wall Street, même si leurs actions ont globalement bien résisté grâce aux anticipations de gains futurs. Goldman estime que chaque baisse d’un point de pourcentage de la croissance supposée à long terme réduirait la valeur d’entreprise combinée des sociétés du S&P 500 d’environ 15 %. Les actions à forte croissance seraient beaucoup plus durement touchées, avec des valorisations en baisse d'environ 29 %, contre environ 10 % pour les actions à faible croissance. « La valeur d'une entreprise à forte croissance est particulièrement sensible aux changements de ses perspectives de croissance à long terme », a ajouté Goldman.

Goldman s'attend à ce que le débat autour de la disruption liée à l'IA, et donc l'incertitude concernant la valeur terminale de nombreuses entreprises, persiste pendant au moins plusieurs trimestres. « La menace de disruption constituera probablement un risque persistant jusqu’aux dernières phases de l’adoption de l’IA », ont-ils ajouté. Goldman a noté que lors des récentes conférences sur les résultats trimestriels, seules 5 % des entreprises du S&P 500 ont évoqué des indicateurs financiers au-delà de cinq ans. « Nous pensons que davantage de directions devraient donner la priorité aux discussions sur les perspectives à long terme (aux investisseurs) », a ajouté Goldman.