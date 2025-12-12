Selon Goldman, les structures de financement privé seront le moteur des fusions-acquisitions au Japon jusqu'en 2026

Des transactions plus importantes et des capitaux privés pour stimuler les fusions et acquisitions

Les partenariats avec des capitaux privés réduisent les coûts de financement

Les partenariats des sociétés de capital-investissement diversifient davantage les sources de financement

(Ajout des chiffres relatifs aux fusions et acquisitions au Japon au paragraphe 6) par Anton Bridge et Miho Uranaka

Le marché japonais des fusions et acquisitions devrait maintenir une dynamique de croissance soutenue jusqu'en 2026, avec une augmentation de la taille des opérations soutenue par des structures de financement innovantes impliquant des capitaux privés, a déclaré un dirigeant de Goldman Sachs GS.N .

Alors que les plus grandes entreprises japonaises rationalisent leurs portefeuilles d'activités et ciblent les investissements de croissance, les structures de financement qui puisent dans le vaste réservoir de capitaux privés devraient permettre de conclure davantage d'opérations, a déclaré David Dubner, directeur opérationnel des fusions et acquisitions mondiales et responsable de la structuration des fusions et acquisitions, lors d'un entretien avec Reuters.

Ces modèles de financement "haut de gamme" combinent des fonds propres et des dettes avec des crédits privés provenant de capitaux privés à long terme tels que les assureurs.

En s'associant à de grandes entreprises de qualité, les structures conservent une cote de crédit de qualité, ce qui réduit considérablement le coût du capital.

Selon David Dubner, ces stratégies devraient continuer à alimenter le boom des fusions et acquisitions au Japon , qui a atteint un niveau record en 2025. À l'échelle mondiale, elles sont de plus en plus utilisées pour financer les infrastructures de centres de données et d'énergie liées à l'IA.

La valeur des transactions de fusions-acquisitions au Japon au cours de l'année qui s'est terminée le 10 décembre a totalisé 315 milliards de dollars, ont montré les données de LSEG, le plus élevé au cours des 25 dernières années, en dehors des 343 milliards de dollars enregistrés en 2018.

"Les entreprises japonaises veulent investir dans l'innovation et les opportunités de croissance", a déclaré David Dubner. "Les acheteurs essaient de ne pas trop solliciter leurs bilans et cherchent des sources créatives de capital."

Un exemple notable a été le rachat d'Air Lease Corp

AL.N pour 7,4 milliards de dollars en septembre, où Sumitomo Corp 8053.T et SMBC Aviation Capital ont uni leurs forces avec les gestionnaires d'actifs Apollo et Brookfield, et Goldman Sachs a agi en tant que conseiller. Depuis cette transaction, la banque d'investissement a augmenté son portefeuille de transactions structurées de manière similaire à l'échelle mondiale.

Les sociétés de capital-investissement dotées d'une branche assurance recherchent activement des opportunités d'investissement et leurs partenariats avec des acheteurs stratégiques constituent une source de capital supplémentaire par rapport aux financements traditionnels tels que les fonds propres et la dette.

Cela élargit le champ des possibilités de rachat des entreprises japonaises.

"Certaines des cibles que les entreprises japonaises considéraient comme improbables sont désormais réelles", a déclaré David Dubner.

Des opérations plus importantes se profilent également à l'horizon. De nombreuses entreprises japonaises de premier ordre conservent d'importantes activités secondaires et se négocient avec une décote de conglomérat, malgré les efforts déployés depuis plusieurs années par les autorités japonaises pour encourager les entreprises à prendre en compte le rendement pour les actionnaires.

Et les investisseurs activistes se font l'écho des appels de la Bourse de Tokyo en faveur de changements dans la gouvernance d'entreprise, augmentant ainsi la pression sur les sociétés pour qu'elles agissent.

"Les changements réglementaires de 2017 ont permis des scissions exonérées d'impôt au Japon, mais nous n'avons pas encore vu la poussée. Je pense que ce barrage va s'ouvrir", a déclaré David Dubner.

La dynamique mondiale des fusions-acquisitions devrait également se poursuivre au cours des deux ou trois prochaines années, car la baisse des taux d'intérêt et l'abondance des capitaux encouragent les dirigeants d'entreprise à investir dans la croissance.

"Nos clients internationaux voient plus grand et les fusions-acquisitions transformationnelles sont de plus en plus à l'ordre du jour", a déclaré David Dubner.