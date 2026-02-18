Selon Goldman, les stocks stratégiques américains font peser un risque à la hausse sur les prévisions relatives au prix du cuivre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Goldman Sachs anticipent un risque de hausse de leurs prévisions de prix du cuivre pour le quatrième trimestre 2026, soit 11 200 dollars par tonne métrique, si le stockage stratégique proposé par les États-Unis, et potentiellement par la Chine, conduit à une réduction des stocks de métal.

La banque a déclaré que le stockage américain, s'il est effectué comme proposé, "absorberait la majeure partie de notre surplus mondial estimé à 300 000 tonnes en 2026, faisant passer le marché du cuivre d'une situation d'offre excédentaire à une situation d'équilibre".

* Le président américain Donald Trump a annoncé au début du mois la création d'une réserve minérale critique, connue sous le nom de Projet Vault , destinée à aider l'industrie automobile américaine, avec pour objectif de maintenir un approvisionnement de 60 jours en minéraux pour une utilisation d'urgence.

* Goldman estime à 19 % le risque de hausse de ses prévisions de prix du cuivre pour le quatrième trimestre 2026 dans un scénario de stockage mondial "dans lequel les États-Unis et la Chine visent une couverture supplémentaire de 60 jours", ce qui implique un stockage supplémentaire d'environ 1 million de tonnes métriques.

* Toutefois, étant donné que le cuivre est un marché à fort volume, les analystes notent que ce stockage est moins susceptible d'être important par rapport à la taille du marché.

* En supposant que les États-Unis stockent uniformément 60 jours de métaux critiques, Goldman estime qu'environ la moitié du capital total du projet Vault pourrait être nécessaire pour constituer des stocks de cuivre et d'aluminium uniquement.

* La banque a également indiqué que si les États-Unis peuvent couvrir l'ensemble des 60 minéraux critiques, la constitution de stocks devrait se concentrer sur les marchés critiques plus petits où la dépendance des États-Unis à l'égard des importations est la plus forte, tels que les terres rares lourdes, plutôt qu'au prorata des produits de base.