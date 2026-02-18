 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon Goldman, les stocks stratégiques américains font peser un risque à la hausse sur les prévisions relatives au prix du cuivre
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 06:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Goldman Sachs anticipent un risque de hausse de leurs prévisions de prix du cuivre pour le quatrième trimestre 2026, soit 11 200 dollars par tonne métrique, si le stockage stratégique proposé par les États-Unis, et potentiellement par la Chine, conduit à une réduction des stocks de métal.

La banque a déclaré que le stockage américain, s'il est effectué comme proposé, "absorberait la majeure partie de notre surplus mondial estimé à 300 000 tonnes en 2026, faisant passer le marché du cuivre d'une situation d'offre excédentaire à une situation d'équilibre".

* Le président américain Donald Trump a annoncé au début du mois la création d'une réserve minérale critique, connue sous le nom de Projet Vault , destinée à aider l'industrie automobile américaine, avec pour objectif de maintenir un approvisionnement de 60 jours en minéraux pour une utilisation d'urgence.

* Goldman estime à 19 % le risque de hausse de ses prévisions de prix du cuivre pour le quatrième trimestre 2026 dans un scénario de stockage mondial "dans lequel les États-Unis et la Chine visent une couverture supplémentaire de 60 jours", ce qui implique un stockage supplémentaire d'environ 1 million de tonnes métriques.

* Toutefois, étant donné que le cuivre est un marché à fort volume, les analystes notent que ce stockage est moins susceptible d'être important par rapport à la taille du marché.

* En supposant que les États-Unis stockent uniformément 60 jours de métaux critiques, Goldman estime qu'environ la moitié du capital total du projet Vault pourrait être nécessaire pour constituer des stocks de cuivre et d'aluminium uniquement.

* La banque a également indiqué que si les États-Unis peuvent couvrir l'ensemble des 60 minéraux critiques, la constitution de stocks devrait se concentrer sur les marchés critiques plus petits où la dépendance des États-Unis à l'égard des importations est la plus forte, tels que les terres rares lourdes, plutôt qu'au prorata des produits de base.

Valeurs associées

Aluminium alloy
2 579,00 USD LME 0,00%
CUIVRE (COPPER GRADE)
12 561,00 USD LME -1,54%
GOLDMAN SACHS GR
916,490 USD NYSE +1,26%
Platine
2 015,50 USD Six - Forex 1 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/02/2026 à 06:40:24.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank