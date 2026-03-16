Selon Goldman, les fonds spéculatifs sont "agressivement" à découvert sur les valeurs financières

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nell Mackenzie

Les fonds spéculatifs mondiaux ont vendu des actions de banques, d'assurances, de fin-tech et de sociétés de négoce au cours de la semaine du 13 mars, faisant des valeurs financières le secteur le plus vendu cette année, a déclaré Goldman Sachs GS.N dans une note aux clients consultée par Reuters lundi.

Les fonds spéculatifs "ont agressivement vendu à découvert" les actions financières mondiales la semaine dernière et le secteur a fait l'objet de ventes nettes à l'échelle internationale, selon la note.

Un pari à découvert est rentable lorsque la valeur des actifs diminue.

L'indice S&P des valeurs financières .SPSY a chuté de plus de 11 % cette année, tandis que l'indice des banques européennes

.SX7P est en baisse d'environ 8 %.

Ces mouvements interviennent alors que le secteur, tout comme les marchés en général, subit des pressions à la vente en raison des inquiétudes concernant l'impact de la guerre au Moyen-Orient sur l'économie mondiale et de la crainte que les liens entre les sociétés financières et les prêts privés ne soient plus étroits qu'on ne le pensait auparavant. Un récent rapport de Moody's a montré que les banques américaines avaient prêté près de 300 milliards de dollars à des fournisseurs de crédit privés en juin 2025 . JPMorgan Chase JPM.N a réduit la valeur de certains prêts à des fonds de crédit privés après avoir examiné l'impact des turbulences du marché autour des sociétés de logiciels, a rapporté Reuters la semaine dernière à la suite d'un rapport du FT.

"Lorsqu'une grande institution comme JPM (JPMorgan) commence à réduire la valeur des transactions, les marchés y prêtent attention, car cela laisse entrevoir la possibilité que d'autres devront suivre", a déclaré Bruno Schneller, directeur général d'Erlen Capital Management. "Si les investisseurs craignent que les valorisations du système ne bougent, le moyen le plus simple de couvrir ce risque est d'utiliser des actifs liquides tels que les banques, les assureurs et les indices financiers", a ajouté M. Schneller, précisant que les positions courtes sur les valeurs financières pourraient être moins une opinion sur les banques elles-mêmes qu'une couverture contre le risque de crédit dans l'ensemble du système financier.

Cela pourrait également permettre aux spéculateurs de protéger leurs portefeuilles contre la récession.

Tous les sous-secteurs de la finance (à l'exception des banques régionales) ont fait l'objet de ventes nettes depuis le début de l'année, avec en tête les sociétés de marchés de capitaux, les services financiers et le crédit à la consommation, selon le rapport de Goldman.