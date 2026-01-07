Selon EOG Resources, l'offre excédentaire et l'augmentation de la production au Venezuela pèsent sur les prix du schiste

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails dans les paragraphes 5-7) par Pranav Mathur

La directrice financière d'EOG Resources &EOG.N>, Ann Janssen, a déclaré mercredi que l'offre excédentaire et la production potentiellement plus élevée du Venezuela poussent les prix du pétrole à la baisse, une tendance qui devrait persister pendant encore plusieurs trimestres.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent &LCOc1> étaient en baisse d'environ 0,6% à 60,30 dollars le baril, les investisseurs réagissant à l'annonce du président américain Donald Trump selon laquelle le pays avait conclu un accord pour importer jusqu'à 2 milliards de dollars de brut vénézuélien, une mesure qui devrait augmenter les approvisionnements du plus grand consommateur de pétrole au monde.

Au cours du week-end, Donald Trump a annoncé qu'il plaçait le Venezuela sous le contrôle temporaire des États-Unis après que les forces américaines ont chassé le président Nicolas Maduro, débloquant ainsi ses vastes réserves de pétrole.

L'augmentation de la production de brut du Venezuela est l'un des principaux objectifs de Donald Trump , qui doit rencontrer les dirigeants des principales compagnies pétrolières à la Maison Blanche vendredi, a rapporté Reuters mercredi en citant des sources.

Ann Janssen, qui s'exprimait lors de la Goldman Sachs Energy, CleanTech and Utilities Conference, a également déclaré que la construction en cours de l'infrastructure de gaz naturel liquéfié pourrait éventuellement conduire à une offre excédentaire et avoir un impact sur les prix du gaz naturel.

La demande mondiale de GNL a augmenté depuis que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a bouleversé les marchés du gaz en 2022, poussant les acheteurs d'Europe et d'Asie à conclure des accords d'approvisionnement à long terme avec les exportateurs américains.

Ann Janssen a déclaré que le producteur de schiste américain s'attend à dépenser environ 6,5 milliards de dollars en investissements en capital en 2026.