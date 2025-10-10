 Aller au contenu principal
Selon Donald Trump, AstraZeneca offrira des médicaments aux États-Unis à des prix réduits
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 23:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi un accord avec AstraZeneca

AZN.L en vertu duquel le fabricant de médicaments offrira son catalogue de médicaments sur ordonnance aux États-Unis à un prix réduit.

"AstraZeneca s'engage à offrir tous ses médicaments de prescription à Medicaid aux prix des nations les plus favorisées, en d'autres termes, au prix le plus bas partout dans le monde", a déclaré Donald Trump aux journalistes à la Maison Blanche.

Valeurs associées

ASTRAZENECA
12 775,000 GBX LSE -1,28%
