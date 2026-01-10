Selon des sources, Vitol chargera ce week-end la première cargaison de diluant dans le cadre de l'accord d'approvisionnement avec le Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vitol va exporter environ 460 000 barils de naphta de Houston vers le Venezuela

Cette cargaison serait la première dans le cadre d'un nouvel accord d'approvisionnement avec le gouvernement américain

Le naphta est utilisé comme diluant et nécessaire pour augmenter la production de pétrole au Venezuela

Les approvisionnements américains pourraient supplanter le naphta russe au Venezuela - analyste

Le négociant en matières premières Vitol devrait charger la première cargaison de naphta des États-Unis vers le Venezuela ce week-end dans le cadre d' un nouvel accord d' approvisionnement annoncé il y a quelques jours par le président Donald Trump , ont déclaré samedi à Reuters deux sources au fait du dossier.

Le flux de naphta, utilisé comme diluant pour diluer le pétrole brut lourd du Venezuela et le rendre plus facile à transporter et à traiter, marquerait une étape clé dans les efforts visant à stimuler la production dans le pays sud-américain, alors que l'administration Trump se concentre sur la relance de son industrie pétrolière après avoir chassé le président Nicolas Maduro du pouvoir la semaine dernière.

L'entreprise publique PDVSA a réduit sa production ces derniers jours après qu'un blocus naval américain de plusieurs mois a interrompu ses expéditions et l'a forcée à stocker du pétrole sur des navires alors que les réservoirs terrestres se remplissaient.

Vitol et son homologue Trafigura ont conclu des accords avec le gouvernement américain pour aider à commercialiser le pétrole vénézuélien bloqué, ont confirmé les entreprises vendredi, quelques jours après que le gouvernement intérimaire de Caracas a accepté d'exporter jusqu'à 50 millions de barils de pétrole brut vers les États-Unis.

Le pétrole vénézuélien devant recommencer à couler, les négociants en matières premières, ainsi que la major pétrolière Chevron CVX.N , se sont approvisionnés en naphta pour l'expédier au Venezuela et contribuer à revitaliser la production de brut dans le pays, ont déclaré des sources à Reuters.

Vitol a affrété le navire Hellespont Protector pour charger environ 460 000 barils de naphta depuis Houston, selon les sources. Le navire est actuellement à la recherche d'une fenêtre pour charger le produit pendant le week-end et devrait le livrer au Venezuela dans le courant de la semaine prochaine, ont-elles ajouté.

Les sources ont requis l'anonymat pour discuter de détails confidentiels. Vitol s'est refusé à tout commentaire.

Vitol et d'autres ont fourni des diluants au Venezuela jusqu'à ce que le gouvernement américain commence, au début de l'année dernière, à annuler des licences dans le cadre d'un changement de politique à l'égard du pays.

Les importations de diluants en provenance de Russie ont aidé le Venezuela à remplacer les volumes qu'il recevait des États-Unis après ces annulations, et les États-Unis pourraient maintenant reprendre cette part à la Russie, a déclaré Rory Johnston, analyste chez Commodity Context.

"Les importations totales de diluants au Venezuela ont été plutôt stables au cours de l'année dernière, et si la situation actuelle coupe le flux de naphta russe, les États-Unis devront le remplacer dès que possible pour éviter d'autres fermetures en amont", a déclaré M. Johnston.