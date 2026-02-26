Selon des sources, Syngenta prévoit de lancer une introduction en bourse à Hong Kong d'un montant maximal de 10 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par John Revill, Kane Wu et Oliver Hirt
Syngenta Group prévoit de lancer une introduction en Bourse à Hong Kong au cours du deuxième trimestre de cette année pour un montant pouvant atteindre 10 milliards de dollars et a engagé des banques pour gérer l'offre publique initiale, ont déclaré à Reuters deux personnes au fait de la question.
Reuters a rapporté ce mois-ci que Syngenta, basée à Bâle et contrôlée par l'entreprise publique chinoise Sinochem, pourrait vendre jusqu'à 20% de ses actions dans le cadre de l'introduction en bourse, mais que la taille et le calendrier de l'offre n'étaient pas définitifs et pourraient changer en fonction des conditions du marché.
Syngenta s'est refusé à tout commentaire sur le calendrier possible du dépôt du prospectus ou sur la date de l'introduction en bourse elle-même.
