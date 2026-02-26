 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon des sources, Syngenta prévoit de lancer une introduction en bourse à Hong Kong d'un montant maximal de 10 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 15:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par John Revill, Kane Wu et Oliver Hirt

Syngenta Group prévoit de lancer une introduction en Bourse à Hong Kong au cours du deuxième trimestre de cette année pour un montant pouvant atteindre 10 milliards de dollars et a engagé des banques pour gérer l'offre publique initiale, ont déclaré à Reuters deux personnes au fait de la question.

Reuters a rapporté ce mois-ci que Syngenta, basée à Bâle et contrôlée par l'entreprise publique chinoise Sinochem, pourrait vendre jusqu'à 20% de ses actions dans le cadre de l'introduction en bourse, mais que la taille et le calendrier de l'offre n'étaient pas définitifs et pourraient changer en fonction des conditions du marché.

Syngenta s'est refusé à tout commentaire sur le calendrier possible du dépôt du prospectus ou sur la date de l'introduction en bourse elle-même.

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
52,400 USD NYSE +1,33%
BASF
49,710 EUR XETRA +1,59%
BAYER
41,945 EUR XETRA -1,50%
CORTEVA
77,900 USD NYSE +0,30%
GOLDMAN SACHS GR
930,230 USD NYSE +0,97%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank