Selon des sources, Mars devrait obtenir une approbation inconditionnelle de l'UE pour l'acquisition de Kellanova, d'une valeur de 36 milliards de dollars

L'offre de 36 milliards de dollars du géant des bonbons et des snacks Mars pour acquérir le fabricant de Pringles Kellanova K.N est sur le point de franchir un obstacle majeur en obtenant l'approbation inconditionnelle de l'Union européenne en matière de concurrence, ont déclaré trois personnes ayant une connaissance directe de l'affaire.

L'opération, l'une des plus importantes du secteur, regrouperait sous un même toit des marques allant de M&Ms, Snickers et aliments pour chats Whiskas aux chips Pringles, Pop-Tarts et céréales Kellogg. L'opération a déjà obtenu le feu vert des autorités américaines sans aucune condition.

La Commission européenne, qui a averti en juin que l'accord pourrait entraîner des hausses de prix et renforcer le pouvoir de négociation de Mars avec les détaillants, a par la suite constaté qu'il n'y avait pas suffisamment de motifs juridiques pour exiger des concessions, ont déclaré les sources.

La Commission, qui est chargée de veiller au respect de la concurrence dans l'UE, s'est refusée à tout commentaire, tout comme Mars et Kellanova. La décision de l'UE sur l'accord est attendue d'ici le 19 décembre.

La combinaison de Mars et de Kellanova représenterait environ 12 % de l'industrie américaine des snacks et des bonbons, selon les données de NielsenIQ sur les parts de marché.