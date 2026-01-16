 Aller au contenu principal
Selon des sources, la prime d'aluminium du premier trimestre au Japon s'établit à 195 dollars par tonne, soit une hausse de 127 % par rapport au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 12:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La prime pour les expéditions d'aluminium aux acheteurs japonais pour la période de janvier à mars a été fixée à 195 dollars par tonne métrique, soit une augmentation de 127 % par rapport au trimestre précédent, reflétant les craintes d'un resserrement de l'offre, ont déclaré cinq sources directement impliquées dans les négociations sur les prix.

Ce chiffre est nettement supérieur aux 86 dollars par tonne payés au cours du trimestre octobre-décembre et marque la première augmentation trimestrielle depuis un an. Il est inférieur aux offres de deuxième tour des producteurs, qui se situent entre 210 et 225 dollars la tonne , mais supérieur à certaines offres initiales, qui se situaient entre 190 et 203 dollars la tonne.

Le Japon est l'un des principaux importateurs asiatiques de métal léger et les primes PREM-ALUM-JP pour les expéditions de métal primaire qu'il accepte de payer chaque trimestre par rapport au London Metal Exchange (LME) cash price CMAL0 constituent la référence pour la région.

Valeurs associées

ALCOA-WI
63,825 USD NYSE -1,16%
Aluminium alloy
2 509,00 USD LME 0,00%
RIO TINTO
85,250 EUR Tradegate +0,89%
RIO TINTO
6 372,000 GBX LSE -1,48%
SOUTH32
2,396 EUR Tradegate -0,95%
SOUTH32
205,750 GBX LSE -1,32%
SOUTH32
2,7000 USD OTCBB 0,00%
