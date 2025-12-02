 Aller au contenu principal
Selon des sources, KKR dirige un tour de table qui valorise la société de logiciels d'identité Saviynt à plus de 2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 18:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Milana Vinn et Isla Binnie

La société d'investissement alternatif KKR KKR.N est à la tête d'un tour de table de série B pour le fournisseur de gestion d'identité Saviynt, ce qui valorise l'éditeur de logiciels à plus de 2 milliards de dollars, selon des personnes familières avec le sujet.

DÉTAILS DE L'OPÉRATION

* KKR devrait investir entre 500 et 700 millions de dollars dans Saviynt, ce qui équivaudra probablement à environ 20 % de la société, donnant à Saviynt une évaluation post-money de plus de 2 milliards de dollars, ont déclaré les sources.

* KKR prévoit d'investir par l'intermédiaire de son fonds de croissance technologique, qui a réalisé plus de 45 investissements depuis sa création, ont déclaré les personnes sous le couvert de l'anonymat.

* L'accord avec KKR pourrait être annoncé dès cette semaine, ont déclaré les personnes, ajoutant que d'autres investisseurs devraient se joindre au tour de table.

* Il s'agit d'un financement de série B, ce qui signifie généralement qu'une entreprise a dépassé le stade de la création et cherche à se développer.

* Saviynt, basée à El Segundo, en Californie, génère environ 250 millions de dollars de revenus annuels récurrents et connaît une croissance de près de 30 %, ont ajouté les sources.

* Saviynt n'était pas immédiatement disponible pour commenter, tandis que KKR s'est refusé à tout commentaire.

LE SECTEUR DE LA CYBERSÉCURITÉ

* Le plus grand concurrent de Saviynt, SailPoint SAIL.NS , est devenu une société publique par le biais d'un premier appel public à l'épargne en février, avec une évaluation de 12,8 milliards de dollars.

* Parmi les investisseurs précédents de Saviynt figure Carrick Capital Partners, basé à San Francisco, selon le fournisseur de données PitchBook.

* Saviynt a également obtenu un financement par emprunt de 285 millions de dollars à une date non divulguée, ce qui porte son montant total à 530 millions de dollars, avant le nouveau tour de table, selon PitchBook.

