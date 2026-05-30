Selon des documents officiels, Meta a versé 9 millions de dollars pour régler le litige engagé par un district scolaire du Kentucky concernant les préjudices causés par les réseaux sociaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Diana Novak Jones

Meta Platforms META.O a accepté de verser 9 millions de dollars pour régler les plaintes d'un district scolaire du Kentucky, qui affirmait que ses plateformes avaient aggravé une crise de santé mentale chez les élèves, selon des documents consultés vendredi par Reuters qui révèlent pour la première fois les conditions financières de l'accord. La société a réglé l'affaire intentée par le district scolaire du comté de Breathitt le 21 mai, quelques semaines avant le procès prévu en juin, à la suite d'accords antérieurs conclus par les co-défendeurs Snap Inc SNAP.N , Alphabet

GOOGL.O (maison mère de YouTube) et ByteDance (maison mère de TikTok). Les termes de ces accords n'avaient pas été divulgués au tribunal.

Les entreprises ont nié les allégations et affirment prendre des mesures importantes pour assurer la sécurité des adolescents et des jeunes utilisateurs sur leurs plateformes.

Lors de l'annonce des accords, Meta, Snap et YouTube ont déclaré avoir réglé les litiges à l'amiable. Les avocats des plaignants ont déclaré après l'annonce qu'ils se concentraient désormais sur le traitement de plaintes similaires déposées par 1 200 autres districts scolaires.

UNE AFFAIRE PHARE POUR LES DISTRICTS SCOLAIRES

Le district scolaire de Breathitt, situé dans un comté rural des Appalaches, a accusé les entreprises d’avoir conçu leurs plateformes pour rendre les jeunes utilisateurs accros, provoquant anxiété, dépression et automutilation chez les élèves et laissant aux écoles le soin de gérer les conséquences.

Le district scolaire réclamait plus de 60 millions de dollars pour couvrir les coûts liés à la lutte contre l’impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des élèves et pour financer un programme de santé mentale sur 15 ans visant à atténuer le problème. Il avait également demandé une ordonnance judiciaire obligeant les entreprises à modifier leurs plateformes afin de réduire les fonctionnalités addictives. L'affaire Breathitt devait être la première, parmi celles des districts scolaires regroupées devant un tribunal fédéral de Californie, à être jugée. Elle était suivie de près en tant qu'affaire phare ou test pour les demandes des districts scolaires dans ce vaste litige. Les juges et les avocats s'appuient souvent sur les verdicts rendus dans ces affaires phares pour évaluer la valeur potentielle des autres demandes et orienter les négociations en vue d'un règlement. Breathitt est un petit district qui accueille environ 1 600 élèves répartis dans six écoles, selon les données fédérales, mais le litige concerne également des districts bien plus importants. Le district scolaire unifié de Tucson, en Arizona, qui compte environ 40 000 élèves et dont le procès est prévu en février, réclame plus de 1,1 milliard de dollars pour financer un programme de santé mentale sur 15 ans, ainsi que plus de 100 millions de dollars d’indemnisation pour le temps que les enseignants et le personnel ont consacré à la gestion de l’impact des réseaux sociaux. Le district scolaire unifié de Los Angeles et le système scolaire public de la ville de New York — qui accueillent ensemble plus de 1,2 million d'élèves — ont également intenté des poursuites. Meta a averti les investisseurs que les répercussions juridiques et réglementaires au sein de l'Union européenne et aux États-Unis concernant les problèmes liés aux réseaux sociaux chez les jeunes « pourraient avoir un impact significatif sur nos activités et nos résultats financiers ». Plus de 3 300 poursuites judiciaires pour addiction sont en cours devant les tribunaux de l'État de Californie contre les entreprises de réseaux sociaux. 2 400 autres affaires intentées par des particuliers, des municipalités et des États, ainsi que par des districts scolaires, sont en instance devant les tribunaux fédéraux de Californie. Dans un procès historique , un jury de Los Angeles a jugé le 25 mars Meta et Google (filiale d’Alphabet) coupables de négligence pour avoir conçu des plateformes de réseaux sociaux ⁠préjudiciables aux jeunes. Il a accordé un total de 6 millions de dollars à une jeune femme de 20 ans qui affirmait être devenue dépendante des réseaux sociaux dès son enfance. Snap et TikTok étaient également cités dans ce procès, mais ont conclu un accord à l’amiable avant le procès.