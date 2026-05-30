Selon des documents officiels, des entreprises de réseaux sociaux vont verser 27 millions de dollars pour régler le litige avec un district scolaire du Kentucky

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'affaire du district scolaire du comté de Breathitt a été considérée comme une affaire phare

* Meta a accepté de verser la somme la plus élevée, soit 9 millions de dollars

* De nombreux autres districts scolaires ont également intenté des poursuites

(Article comprenant des détails supplémentaires sur le règlement et les déclarations de l'entreprise) par Diana Novak Jones

Un district scolaire du Kentucky a obtenu environ 27 millions de dollars de règlements de la part de Meta Platforms META.O et d'autres entreprises de réseaux sociaux suite à des accusations selon lesquelles elles auraient contribué à une crise de santé mentale chez les élèves, selon des documents consultés vendredi par Reuters.

Meta a accepté de verser la somme la plus élevée, soit 9 millions de dollars, dans cette affaire phare pour les districts scolaires, selon des documents qui révèlent pour la première fois les conditions financières, celles-ci n'ayant pas été divulguées devant le tribunal.

L'opérateur d'Instagram, Facebook et WhatsApp a réglé l'affaire intentée par le district scolaire du comté de Breathitt le 21 mai, quelques semaines avant le procès prévu en juin, à la suite des accords conclus par les co-défendeurs Snap Inc SNAP.N , Alphabet GOOGL.O (maison mère de YouTube) et ByteDance (maison mère de TikTok).

Ces accords n'ont pas obligé les entreprises à reconnaître leur responsabilité et ne prévoient aucune modification des plateformes de réseaux sociaux.

Les entreprises ont nié les allégations et affirment prendre des mesures importantes pour assurer la sécurité des adolescents et des jeunes utilisateurs sur leurs plateformes.

YouTube a accepté de verser 2,01 millions de dollars pour régler l'affaire, tandis que Snap et TikTok ont accepté de verser 8 millions de dollars chacun, selon des copies des accords obtenues par Reuters auprès du district scolaire via une demande d'accès aux documents publics. YouTube a également accepté de fournir au district une formation spéciale sur Google Classroom et d'autres produits.

Les représentants de Meta, YouTube et Snapchat ont déclaré dans des communiqués séparés que les entreprises avaient réglé l'affaire à l'amiable et continuaient à se concentrer sur les outils et fonctionnalités destinés à assurer la sécurité des utilisateurs sur leurs plateformes.

Les représentants de TikTok n'ont pas répondu à une demande de commentaires.

Les avocats des plaignants n'ont pas non plus répondu à une demande de commentaires. Ils ont précédemment déclaré qu'ils se concentraient désormais sur le traitement de plaintes similaires déposées par 1 200 autres districts scolaires.

DES DISTRICTS SCOLAIRES PLUS IMPORTANTS INTENTENT ÉGALEMENT DES POURSUITES

Le district scolaire de Breathitt, situé dans un comté rural des Appalaches, a accusé les entreprises d’avoir conçu leurs plateformes pour rendre les jeunes utilisateurs accros, provoquant ainsi de l’anxiété, de la dépression et des comportements d’automutilation chez les élèves, et laissant aux écoles le soin de gérer les conséquences.

Le district scolaire réclamait plus de 60 millions de dollars pour couvrir les coûts liés à la lutte contre l’impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des élèves et pour financer un programme de santé mentale sur 15 ans visant à atténuer le problème. Il avait également demandé une ordonnance du tribunal obligeant les entreprises à modifier leurs plateformes afin de réduire les fonctionnalités addictives.

L'affaire Breathitt devait être la première, parmi celles des districts scolaires regroupées devant un tribunal fédéral de Californie, à être jugée. Les juges et les avocats s'appuient souvent sur des verdicts de référence pour évaluer la valeur potentielle des autres plaintes et orienter les négociations en vue d'un règlement.

Breathitt est un petit district qui accueille environ 1 600 élèves répartis dans six écoles, selon les données fédérales, mais le litige concerne également des districts bien plus importants.

Le district scolaire unifié de Tucson, en Arizona, qui compte environ 40 000 élèves et dont l’affaire doit être jugée en février, réclame plus de 1,1 milliard de dollars pour financer un programme de santé mentale sur 15 ans, ainsi que plus de 100 millions de dollars d’indemnisation pour le temps que les enseignants et le personnel ont consacré à la gestion de l’impact des réseaux sociaux.

Le district scolaire unifié de Los Angeles et le système scolaire public de la ville de New York — qui accueillent ensemble plus de 1,2 million d'élèves — ont également intenté des poursuites.

Meta a averti les investisseurs que les répercussions juridiques et réglementaires au sein de l'Union européenne et aux États-Unis concernant les problèmes liés aux réseaux sociaux chez les jeunes "pourraient avoir un impact significatif sur nos activités et nos résultats financiers".

Plus de 3 300 poursuites judiciaires pour addiction visant des entreprises de réseaux sociaux sont en cours devant les tribunaux de l’État de Californie. 2 400 autres affaires intentées par des particuliers, des municipalités et des États, ainsi que par des districts scolaires, sont en cours devant les tribunaux fédéraux de Californie.