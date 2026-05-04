Selon des documents judiciaires, Musk aurait cherché à conclure un accord avec OpenAI avant le procès à Oakland

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Supprime le texte superflu du paragraphe 3)

Selon un nouveau document judiciaire, Elon Musk a contacté Greg Brockman, président d'OpenAI, pour évaluer son intérêt pour un accord à l'amiable deux jours avant le début de leur procès à enjeux élevés devant la cour fédérale d'Oakland.

Lorsque Brockman a suggéré que les deux parties renoncent à leurs poursuites, Musk aurait répondu: “D'ici la fin de la semaine, toi et Sam serez les hommes les plus détestés d'Amérique. Si tu insistes, il en sera ainsi”, indique le document déposé dimanche.

Cet échange constitue le dernier point de friction en date dans un procès qui a déjà pris une tournure très conflictuelle au sein de la salle d'audience. Le fondateur de SpaceX a déclaré jeudi lors de son témoignage qu’il n’avait pas lu les clauses en petits caractères d’une lettre d’intention de 2017 relative au passage d’OpenAI d’une structure à but non lucratif à une structure à but lucratif, mais seulement son titre.

Musk poursuit OpenAI en justice, alléguant que son passage à une structure à but lucratif a trahi sa mission initiale à but non lucratif, qui consistait à développer une technologie d'IA sûre pour le bien public, et que les dirigeants de l'entreprise ont indûment tiré profit de ses contributions caritatives.

Le fondateur de SpaceX réclame un changement à la tête d'OpenAI ainsi que 150 milliards de dollars de dommages-intérêts à OpenAI et à Microsoft MSFT.O , l'un de ses principaux investisseurs. Le procès devant la juge fédérale Yvonne Gonzalez Rogers à Oakland, en Californie, a débuté le 28 avril et devrait durer plusieurs semaines, un verdict étant attendu d'ici la mi-mai.

Altman, Brockman et le directeur général de Microsoft, Satya Nadella, devraient témoigner dans le courant du mois.

Musk, son avocat et OpenAI n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.