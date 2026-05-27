Selon des dirigeants, l'IA va dynamiser la création de brevets dans les pôles technologiques indiens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Aditya Soni et Sai Ishwarbharath B

Les entreprises mondiales s'attendent à ce que l'IA accélère la création de nouveaux produits et de propriété intellectuelle dans leurs pôles technologiques indiens, soulignant le rôle croissant du pays en tant que pôle d'innovation, alors même que cette technologie futuriste redéfinit le monde du travail.

Des dirigeants d'Epsilon, filiale de Publicis Groupe

PUBP.PA , de Kimberly-Clark KMB.O et de Daimler Truck

DTGGe.DE ont déclaré à Reuters que l'automatisation aidait le personnel de leurs centres de compétences mondiaux à aller au-delà des tâches routinières, pour se concentrer plutôt sur des travaux plus complexes et le développement de technologies propriétaires.

« Le nombre de propriétés intellectuelles, de brevets et de secrets commerciaux créés par les centres de compétences mondiaux (GCC) en Inde est déjà en augmentation », a déclaré Radhakrishnan Kodakkal, directeur du centre d’innovation de Daimler Truck en Inde, lors d’un sommet organisé par Reuters. « L’IA viendrait accélérer cette tendance. »

Les pôles technologiques indiens ont depuis longtemps dépassé leur statut initial de centres administratifs à bas coût pour devenir des pôles d’innovation pour les entreprises mondiales, mais les outils d’IA capables de prendre en charge de plus en plus de tâches telles que le codage jettent un doute sur le rôle que ces centres joueront à l’avenir.

Jusqu’à présent, l’importante main-d’œuvre indienne qualifiée en IA et les avantages en termes de coûts ont continué d’attirer les investissements vers ces centres malgré l’incertitude mondiale.

Les centres de compétences mondiaux (GCC) indiens ont généré environ 98,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires au cours du dernier exercice fiscal, atteignant les prévisions du secteur avec quatre ans d’avance, selon un rapport de Nasscom et du cabinet de conseil Zinnov.

Un autre rapport de Nasscom a montré que les dépôts de brevets en Inde ont augmenté de 11,3 % pour atteindre plus de 90 000 au cours de l'exercice 2024, dont près de la moitié provenaient de multinationales, bien qu'il n'ait pas détaillé la contribution des GCC.

Les dirigeants ont déclaré que la contribution des centres indiens était sous-estimée, car une grande partie de la propriété intellectuelle qu'ils génèrent est déposée par l'intermédiaire de leurs sociétés mères aux États-Unis et en Europe.

LES OBSTACLES RÉGLEMENTAIRES RALENTISSENT LES DÉPÔTS DE BREVETS

« Chez Kimberly-Clark, nous ne déposons aucun brevet depuis l’Inde. Quoi que nous fassions, nous le faisons par l’intermédiaire des États-Unis, en raison des difficultés rencontrées ici », a déclaré Deena Dayalan, responsable mondial des opérations numériques et de la transformation cloud chez le fabricant de biens de consommation.

M. Dayalan a indiqué que les dépôts de brevets en Inde peuvent prendre cinq à six mois, soit environ deux fois plus de temps qu’aux États-Unis. L’approbation prend encore quelques années, a-t-il ajouté.

L'Inde compte bien moins d'examinateurs de brevets que les États-Unis, ce qui contribue aux retards, selon Nasscom. Les coûts juridiques élevés et les ambiguïtés procédurales dissuadent également les entreprises de déposer des brevets localement, a déclaré l'organisme sectoriel.

« À l’Office indien des brevets, l’arriéré et le manque de personnel ont longtemps ralenti le rythme des examens et des délivrances », a déclaré Harsh Kaushik, avocat spécialisé en propriété intellectuelle basé à New Delhi.

Il a toutefois ajouté que les récentes mesures visant à mettre en ligne davantage de services de l’Office des brevets, ainsi que la centralisation de l’attribution des demandes, ont facilité le processus de dépôt. L’Office a également étendu le recours aux audiences par vidéo, améliorant ainsi l’accès pour les déposants.

Les dirigeants ont également déclaré que les bases solides établies par les centres de compétences mondiaux (GCC) indiens favoriseraient la poursuite de la croissance dans le domaine des services à forte valeur ajoutée.

« Je constate qu’il y a de plus en plus d’activités liées à la propriété intellectuelle ici (ici) », a déclaré Pratik Nath, directeur général d’Epsilon India.